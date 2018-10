Grazie alla rete segnata a San Siro contro il Milan, Quagliarella è salito a quota 130 gol in Serie A, superando Bettega (129) e agganciando Graziani e Pascutti al 39esimo della classifica dei cannonieri All-Time.

Ora, nel mirino del 35enne bomber della Sampdoria ci sono grandi nomi come Altobelli (132) e Pruzzo (133). Quagliarella ha il contratto in scadenza nel giugno del 2019. E' l'attaccante in attività con più gol nella massima serie italiana.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 08:05