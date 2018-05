Matias Silvestre è pronto a rescindere il contratto con la Sampdoria.

Il difensore ex Inter e Milan è richiesto da diversi club in Italia (Spal in primis, ma piace anche a Bologna e Parma) e vorrebbe avere la certezza di indossare una maglia da titolare nella prossima stagione.

Qualora ciò non gli venisse garantito dalla società, l’argentino è pronto a lasciare Genova. Notizia riportata da Il Secolo XIX.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 17:25