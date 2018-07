Samp, un ex Napoli per la difesa

Il Watford ha proposto Miguel Angel Britos alla Sampdoria.

Secondo quanto riportato da Sampnews24.com infatti, il club genovese starebbe valutando l’acquisto del difensore ex Napoli, in scadenza di contratto nel 2019 con il club inglese.

Un colpo low cost ma la dirigenza blucerchiata non sembra pienamente convinta dalla soluzione sia per l’età del giocatore (classe ‘85), sia perchè nella scorsa stagione ha collezionato solamente 12 presenze in Premier League per via di alcuni problemi fisici.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 17:35