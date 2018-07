Samp, Viviano amaro: "Fatte scelte diverse"

Emiliano Viviano con un post sui social saluta la Sampdoria: "Non credevo potesse succedere ma e' arrivato il momento dei saluti. Non e' mai facile cambiare, soprattutto quando ci si sente a casa ma son state fatte scelte diverse e le devo accettare", ha scritto il portiere, che sta per vestire la maglia dello Sporting (o Parma, in caso di sorprese).

"Sono stati quattro anni indimenticabili: di battaglie sul campo, di risate e di amicizie vere. Ho avuto il privilegio di indossare e difendere la maglia piu' bella del mondo che e' stata per me come una seconda pelle. Lascio dei compagni favolosi e una citta', che fin dal primo giorno mi ha accolto come un figlio. Ringrazio lo staff, in particolare mister Sardini, la societa' Sampdoria e il presidente perche' mi hanno sempre fatto sentire un giocatore importante".

"Infine ringrazio i tifosi e la gradinata, anche chi mi ha criticato qualche volta perche' mi ha reso piu' forte. Chi verra' al mio posto, chi verra' in futuro, chiunque esso sia, sostenetelo perche' alla fine l'unica cosa che conta e' che indossa la maglia piu' bella del mondo, quello non cambiera' mai…me lo avete insegnato voi!".

SPORTAL.IT | 01-07-2018 14:10