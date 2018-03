Sampaoli aggiunge altra pressione su Messi

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli aggiunge altra pressione sulle spalle di Lionel Messi.

"Messi ha una pistola puntata alla tempia che si chiama Mondiale: se non lo vince, parte il colpo. È folle che non possa approfittare del suo talento. So di dover allenare il miglior giocatore della storia. Un ragazzo che da dieci anni è il migliore al mondo modifica il tuo modo di allenare. È difficile assumere il mio ruolo quando hai di fronte qualcuno che sa di essere migliore di te", sono le parole riportate dal Clarin.

"È più complicato far funzionare una squadra con giocatori che devono intendersi con Messi che ideare un piano collettivo con giocatori normali. Ma è chiaro che avere Messi nella propria squadra è quello che chiunque vorrebbe, il Barcellona è quello che è perché ha Messi, il cui modo di mantenersi sugli stessi livelli nel tempo lo mette al di sopra di tutti. La grande differenza fra Leo e il resto delle grandi stelle nella storia del calcio è il suo amore per il pallone, per il calcio, qualcosa di ineguagliabile".

SPORTAL.IT | 26-03-2018 16:05