Sampaoli boccia subito Higuain

Alle prese con un momento difficile alla Juventus, dalla quale potrebbe clamorosamente divorziare in estate dopo appena due stagioni, Gonzalo Higuain incassa un’altra delusione dalla sua Argentina. Convocato in extremis per il Mondiale, il Pipita assisterà infatti dalla panchina al debutto dell’Albiceleste contro l’Islanda.

Ad annunciarlo è stato il ct Sampaoli, che ha anticipato la formazione che scenderà in campo. Bocciato anche l’altro juventino Dybala: "Per il ruolo di centravanti inizieremo con Agüero titolare, Higuain andrà in panchina. Dybala e Messi insieme in campo? Abbiamo lavorato tanto per farli diventare 'compatibili'. Paulo è cresciuto molto da questo punto di vista, ma bisogna attendere il momento giusto dei vari match per schierarli contemporaneamente".

Questa la formazione annunciata da Sampaoli: Caballero in porta, Salvio, Rojo, Otamendi e Tagliafico in difesa, Mascherano e Biglia a centrocampo, Meza, Messi e Di Maria alle spalle di Agüero.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 21:00