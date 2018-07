Sampdoria alla ricerca di un portiere

La Sampdoria, dopo l’addio di Emiliano Viviano, approdato allo Sporting, è alla ricerca di un nuovo portiere titolare per la stagione 2018-2019.

Come riporta Il Secolo XIX, i blucerchiati rischiano di veder saltare definitivamente la trattativa per Jandrei, portiere di proprietà sia della Chapecoense che dell’Atletico Tubarao. Le due società stanno allungando i tempi dell’affare visto che non riescono a mettersi d’accordo sulla valutazione complessiva del cartellino.

Ora i dirigenti liguri hanno rivolto le loro attenzioni su Emil Audero, portiere di proprietà della Juventus che nell’ultima stagione ha giocato in serie B con il Venezia.

La richiesta dei bianconeri è di 10 milioni di euro con l’inserimento di una recompra da 15. Opzione che non entusiasma la Sampdoria.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 15:40