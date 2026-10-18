Sampdoria-Arezzo 18 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 7ª giornata: Sampdoria-Arezzo al Ferraris il 18 ottobre alle 19:30. Classifica, ultime partite, arbitro, precedenti e statistiche.

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La Sampdoria cerca riscatto contro l’Arezzo: domenica 18 ottobre 2026, alle 19:30, al Luigi Ferraris di Genova per la la 7ª giornata di Serie B 2026-27. È una sfida delicata in chiave salvezza soprattutto per i blucerchiati, diciottesimi con 4 punti: una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, 6 gol segnati e 13 subiti. I toscani sono dodicesimi a quota 7, con due successi, un pari e tre ko: identico il bilancio delle reti, 6 realizzate e 13 incassate.

Le ultime partite giocate da Sampdoria e Arezzo

Il rendimento recente racconta le difficoltà di entrambe. Nelle cinque partite elencate la Sampdoria ha raccolto soltanto 3 punti, frutto di una vittoria e quattro sconfitte. L’Arezzo ha fatto leggermente meglio: 4 punti, con un successo, un pareggio e tre ko. Per i toscani lo 0-0 contro la Cremonese rappresenta un segnale incoraggiante sul piano difensivo, dopo le quattro reti incassate contro il Südtirol.

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Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti Sampdoria 1 0 4 3 Arezzo 1 1 3 4

Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per la Sampdoria:

Sampdoria – Juve Stabia 1-2: sconfitta.

– 1-2: sconfitta. Palermo – Sampdoria 3-1: sconfitta.

– 3-1: sconfitta. Mantova – Sampdoria 2-0: sconfitta.

– 2-0: sconfitta. Sampdoria – Catanzaro 2-1: vittoria.

– 2-1: vittoria. Avellino–Sampdoria 4-1: sconfitta.

I cinque risultati disponibili per l’Arezzo:

Arezzo – Palermo 2-3: sconfitta.

– 2-3: sconfitta. Verona – Arezzo 5-0: sconfitta.

– 5-0: sconfitta. Empoli – Arezzo 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Arezzo – Südtirol 1-4: sconfitta.

– 1-4: sconfitta. Arezzo–Cremonese 0-0: pareggio.

L’arbitro di Sampdoria–Arezzo

A dirigere la partita sarà Andrea Colombo, originario di Como, assistito da Mastrodonato e Russo. Il quarto ufficiale sarà Turrini, mentre al VAR opererà Fabbri, affiancato dall’AVAR Del Giovane. Nelle due gare dirette in questa Serie B, Colombo ha assegnato 14 cartellini gialli, per una media di 7 ammonizioni a incontro, senza espulsioni né rigori concessi. Sono 59 i falli complessivamente rilevati: numeri che rendono la disciplina un aspetto da non trascurare, pur su un campione ancora limitato.

Precedenti e curiosità su Sampdoria–Arezzo

Una sfida dal sapore antico torna a incrociare due squadre che cercano risposte immediate. Sampdoria e Arezzo si sono affrontate soltanto due volte in Serie B, entrambe nel 1966-67: un pareggio senza reti e un netto successo blucerchiato. Il passato sorride dunque ai padroni di casa, così come il rendimento recente contro le neopromosse, ma l’avvio di campionato impone prudenza. Quattro sconfitte in sei giornate rendono pesante ogni passo falso della formazione ligure. I toscani, invece, arrivano dal pari a reti bianche con la Cremonese e cercano una continuità difensiva finora intermittente. Interessante anche il confronto sul pressing: la Sampdoria recupera più palloni vicino alla porta avversaria, senza però ricavarne un vantaggio altrettanto ampio nelle conclusioni. Davanti, i riflettori sono puntati su Lorenzo Insigne, già autore di tre gol, e su Leonardo Mancuso, che conosce la strada per colpire i blucerchiati ma al Ferraris non ha ancora trovato il bersaglio contro di loro.

Due soli incroci in cadetteria, entrambi nel 1966-67: all’andata Sampdoria e Arezzo chiusero sullo 0-0, mentre al ritorno i blucerchiati si imposero in casa per 3-0. I toscani cercano quindi il primo gol contro questo avversario in Serie B.

e chiusero sullo 0-0, mentre al ritorno i blucerchiati si imposero in casa per 3-0. I toscani cercano quindi il primo gol contro questo avversario in Serie B. Le neopromosse hanno portato bene alla Sampdoria : nella scorsa stagione sono arrivate tre vittorie nelle ultime tre sfide contro queste avversarie. Un altro successo varrebbe la terza striscia di almeno quattro vittorie consecutive di questo tipo nella storia blucerchiata in B, la prima da quella ottenuta tra marzo e maggio 2024 con Andrea Pirlo in panchina.

: nella scorsa stagione sono arrivate tre vittorie nelle ultime tre sfide contro queste avversarie. Un altro successo varrebbe la terza striscia di almeno quattro vittorie consecutive di questo tipo nella storia blucerchiata in B, la prima da quella ottenuta tra marzo e maggio 2024 con Andrea Pirlo in panchina. Per la terza volta nella propria storia cadetta, la seconda consecutiva, la Sampdoria ha perso quattro delle prime sei gare. Un nuovo ko farebbe scattare un primato negativo: mai i liguri hanno subito cinque sconfitte nelle prime sette giornate di un campionato di Serie B.

ha perso quattro delle prime sei gare. Un nuovo ko farebbe scattare un primato negativo: mai i liguri hanno subito cinque sconfitte nelle prime sette giornate di un campionato di Serie B. Dopo lo 0-0 con la Cremonese , l’ Arezzo può mettere insieme due pareggi consecutivi in B per la prima volta dal marzo 2007, quando in panchina sedeva Maurizio Sarri. Due pari di fila senza gol mancano invece dal settembre 2006: allora, con Antonio Conte, furono addirittura tre.

, l’ può mettere insieme due pareggi consecutivi in B per la prima volta dal marzo 2007, quando in panchina sedeva Maurizio Sarri. Due pari di fila senza gol mancano invece dal settembre 2006: allora, con Antonio Conte, furono addirittura tre. Il pressing offensivo è un tratto distintivo della Sampdoria , prima in questo campionato per recuperi avanzati con 58, contro i 41 dell’ Arezzo . La distanza si riduce però nei tiri prodotti da queste situazioni: 9 per i liguri e 8 per i toscani.

, prima in questo campionato per recuperi avanzati con 58, contro i 41 dell’ . La distanza si riduce però nei tiri prodotti da queste situazioni: 9 per i liguri e 8 per i toscani. Dopo essere andato a segno contro Avellino e Catanzaro , Lorenzo Insigne può firmare tre presenze consecutive con gol in Serie B per la prima volta dal maggio 2012, quando con il Pescara arrivò a cinque. L’ultima sequenza di gare casalinghe in rete risale invece allo scorso marzo, ancora in maglia abruzzese, contro Palermo , Bari e Virtus Entella .

e , può firmare tre presenze consecutive con gol in Serie B per la prima volta dal maggio 2012, quando con il arrivò a cinque. L’ultima sequenza di gare casalinghe in rete risale invece allo scorso marzo, ancora in maglia abruzzese, contro , e . L’esperienza resta un’arma sotto porta: Leonardo Mancuso, classe 1992, e Lorenzo Insigne, classe 1991, figurano tra i quattro attaccanti più anziani già a segno in questa Serie B, insieme a Marco D’Alessandro e Pietro Iemmello. Mancuso ha già segnato due volte contro la Sampdoria in cadetteria, ma è rimasto a secco nei tre confronti disputati al Ferraris.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Arezzo

Stessi gol segnati e subiti, ma percorsi diversi: dopo sei giornate entrambe hanno realizzato 6 reti e ne hanno incassate 13, con una media di 2,17 gol concessi a partita. La Sampdoria tiene maggiormente il pallone, con il 50,2% di possesso contro il 45,6%, e produce più conclusioni: 78 contro 55, delle quali 31 nello specchio contro 16. L’Arezzo risponde con una migliore percentuale di conversione dei tiri in gol, 10,91% contro 7,69%, e con 2 partite senza subire reti, contro nessuna dei liguri. Il fattore campo merita attenzione: i blucerchiati hanno ottenuto 3 punti in due gare interne, mentre i toscani ne hanno raccolti 6 in tre trasferte, vincendone due. Sul piano disciplinare, i gialli sono 12 per i padroni di casa e 9 per gli ospiti; un’espulsione per parte.

Tra i singoli, Lorenzo Insigne guida i marcatori della Sampdoria con 3 reti, seguito da Tjas Begic, Liam Henderson e Gennaro Tutino, tutti a quota 1. Nell’Arezzo il miglior realizzatore è Pietro Cianci con 2 gol; seguono Artur Ionita, Leonardo Mancuso e Camillo Tavernelli con una rete ciascuno. Il miglior assistman blucerchiato è Tobias Lauritsen con 2 passaggi vincenti; tra i toscani condividono il primato Alessandro Arena, Pietro Cianci, Samuele Righetti e Camillo Tavernelli, tutti a quota 1. I più ammoniti sono Manuel Cicconi e Liam Henderson con 3 gialli per i liguri, Artur Ionita con 2 per gli amaranto. Oliver Abildgaard e Julián Illanes hanno ricevuto un rosso ciascuno. Tra i portieri, Peter Vindahl non ha ancora chiuso una partita senza subire gol, mentre Alessandro Nunziante vanta 2 porte inviolate e 15 parate, contro le 11 del collega.

Statistica Sampdoria Arezzo Posizione in classifica 18ª 12ª Punti 4 7 Partite giocate 6 6 Vittorie 1 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 4 3 Gol segnati 6 6 Gol subiti 13 13 Media gol subiti a partita 2,17 2,17 Possesso palla 50,2% 45,6% Tiri totali 78 55 Tiri nello specchio 31 16 Precisione al tiro 39,74% 29,09% Conversione dei tiri in gol 7,69% 10,91% Precisione nei passaggi 83,14% 83,66% Calci d’angolo 34 27 Pali e traverse colpiti 5 2 Falli commessi 64 71 Cartellini gialli 12 9 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Lorenzo Insigne: 3 Pietro Cianci: 2 Primato assist Tobias Lauritsen: 2 Alessandro Arena, Pietro Cianci, Samuele Righetti, Camillo Tavernelli: 1 Giocatori con più gialli Manuel Cicconi, Liam Henderson: 3 Artur Ionita: 2 Giocatore con più rossi Oliver Abildgaard: 1 Julián Illanes: 1 Porte inviolate del portiere Peter Vindahl: 0 Alessandro Nunziante: 2 Parate del portiere Peter Vindahl: 11 Alessandro Nunziante: 15

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Arezzo? Sampdoria-Arezzo si gioca domenica 18 ottobre 2026 alle ore 19:30, per la 7ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Sampdoria-Arezzo? La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Arezzo? L’arbitro è Andrea Colombo, assistito da Mastrodonato e Russo. Turrini sarà il quarto ufficiale, Fabbri il VAR e Del Giovane l’AVAR.