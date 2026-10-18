Altro ko per i blucerchiati: Henderson illude, Arena pareggia su papera di Vindahl, poi Chierico firma l'1-2 con un eurogol. Toscani in festa, tensione tra i supporter doriani.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Altra serata amara per la Sampdoria, che dopo sette turni si ritrova ultima in classifica nel campionato di Serie B. Contro l’Arezzo è arrivata la quinta sconfitta per i blucerchiati, pesantemente contestati al termine della gara dai propri tifosi. La situazione è delicata e a rimetterci il posto potrebbe essere il tecnico Bernardo Corradi. L’ex bomber, a cui la società ha ribadito a più riprese la fiducia a dispetto dei risultati deludenti che hanno caratterizzato questo tormentato avvio di stagione, è al centro di riflessioni e valutazioni e non si escludono annunci nelle prossime ore. Nel frattempo la Samp ha indetto il silenzio stampa.

Serie B, l’illusorio vantaggio della Samp contro l’Arezzo

Dopo il pesante 4-1 di Avellino ci si aspettava una reazione di nervi da parte dei liguri, ma a complicare le cose è arrivata l’ennesima assenza pesante: quella di Insigne, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio generale, che tuttavia ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un affaticamento muscolare. La Sampdoria, in ogni caso, ha iniziato alla grande il match con l’Arezzo, sbloccando il risultato dopo appena 9′ con Henderson: lo scozzese è stato lestissimo ad avventarsi su un pallone vagante in area avversaria, dopo che la difesa toscana aveva respinto a fatica un tiro di Verschaeren, e a insaccare da pochi passi.

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Papera di Vindahl ed eurogol di Chierico, Corradi trema

A riportare in partita l’Arezzo ci ha pensato una clamorosa papera del portiere danese Vindahl, già oggetto di contestazioni da parte dei supporter doriani: al 15′, pochi minuti dopo il gol del vantaggio, l’estremo difensore non ha trattenuto un tiro di sinistro tutt’altro che irresistibile da parte di Arena, consentendo ai rivali di pareggiare. Nella ripresa è stato invece un eurogol di Chierico, autore di un gran destro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a firmare il definitivo 1-2. Nonostante lo sconclusionato assalto finale della Sampdoria, infatti, il risultato non è più cambiato.

Contestazione a Marassi, pronti D’Angelo, Iachini e Lombardo

A fine gara contestazione feroce da parte della tifoseria della Samp. Fumogeni in campo, cori di disapprovazione e rabbia dagli spalti dell’impianto genovese per un campionato che si sta trasformando in un incubo. L’ennesimo, dopo una serie di stagioni travagliate. In sette giornate i blucerchiati hanno messo insieme appena quattro punti, gli stessi del Catanzaro, unica squadra sconfitta fino a questo momento proprio a Marassi. In caso di esonero di Corradi i nomi più gettonati sono quelli di D’Angelo, ex Spezia, e Iachini. Ma i tifosi invocano il ritorno in panchina di Lombardo.