Altra serata amara per la Sampdoria, che dopo sette turni si ritrova ultima in classifica nel campionato di Serie B. Contro l’Arezzo è arrivata la quinta sconfitta per i blucerchiati, pesantemente contestati al termine della gara dai propri tifosi. La situazione è delicata e a rimetterci il posto potrebbe essere il tecnico Bernardo Corradi. L’ex bomber, a cui la società ha ribadito a più riprese la fiducia a dispetto dei risultati deludenti che hanno caratterizzato questo tormentato avvio di stagione, è al centro di riflessioni e valutazioni e non si escludono annunci nelle prossime ore. Nel frattempo la Samp ha indetto il silenzio stampa.
- Serie B, l'illusorio vantaggio della Samp contro l'Arezzo
- Papera di Vindahl ed eurogol di Chierico, Corradi trema
- Contestazione a Marassi, pronti D'Angelo, Iachini e Lombardo
Serie B, l’illusorio vantaggio della Samp contro l’Arezzo
Dopo il pesante 4-1 di Avellino ci si aspettava una reazione di nervi da parte dei liguri, ma a complicare le cose è arrivata l’ennesima assenza pesante: quella di Insigne, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio generale, che tuttavia ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un affaticamento muscolare. La Sampdoria, in ogni caso, ha iniziato alla grande il match con l’Arezzo, sbloccando il risultato dopo appena 9′ con Henderson: lo scozzese è stato lestissimo ad avventarsi su un pallone vagante in area avversaria, dopo che la difesa toscana aveva respinto a fatica un tiro di Verschaeren, e a insaccare da pochi passi.
Papera di Vindahl ed eurogol di Chierico, Corradi trema
A riportare in partita l’Arezzo ci ha pensato una clamorosa papera del portiere danese Vindahl, già oggetto di contestazioni da parte dei supporter doriani: al 15′, pochi minuti dopo il gol del vantaggio, l’estremo difensore non ha trattenuto un tiro di sinistro tutt’altro che irresistibile da parte di Arena, consentendo ai rivali di pareggiare. Nella ripresa è stato invece un eurogol di Chierico, autore di un gran destro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a firmare il definitivo 1-2. Nonostante lo sconclusionato assalto finale della Sampdoria, infatti, il risultato non è più cambiato.
Contestazione a Marassi, pronti D’Angelo, Iachini e Lombardo
A fine gara contestazione feroce da parte della tifoseria della Samp. Fumogeni in campo, cori di disapprovazione e rabbia dagli spalti dell’impianto genovese per un campionato che si sta trasformando in un incubo. L’ennesimo, dopo una serie di stagioni travagliate. In sette giornate i blucerchiati hanno messo insieme appena quattro punti, gli stessi del Catanzaro, unica squadra sconfitta fino a questo momento proprio a Marassi. In caso di esonero di Corradi i nomi più gettonati sono quelli di D’Angelo, ex Spezia, e Iachini. Ma i tifosi invocano il ritorno in panchina di Lombardo.