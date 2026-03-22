Sampdoria-Avellino 22 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 32a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Sampdoria-Avellino: forme recenti, arbitro, dati squadra e giocatori.

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Sampdoria–Avellino mette in palio punti pesanti al Luigi Ferraris di Genova nella 32a giornata di Serie B 2025-26. Sfida dal sapore di bivio: i blucerchiati cercano ossigeno in chiave salvezza, i lupi guardano con ambizione alla zona playoff. Classifica: Sampdoria 15ª a 31 punti in 31 gare (7V, 10N, 14P; 29 gol fatti, 42 subiti); Avellino 9° a 39 punti (10V, 9N, 12P; 36 gol segnati, 49 incassati). Al Ferraris, il fattore casa doriano vale 23 punti; l’Avellino in trasferta ne ha raccolti 14.

Le ultime partite giocate

Due momenti opposti: la Sampdoria fatica a trovare la via del gol e ha raccolto poco nelle ultime uscite; l’Avellino arriva con fiducia dopo un filotto che l’ha rilanciata. Equilibrio e compattezza saranno le parole d’ordine al Ferraris, con i padroni di casa chiamati a invertire il trend e gli ospiti a confermare slancio e concretezza.

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Sampdoria ko x ko x ko Avellino x ko ok ok ok

Dettaglio degli ultimi 5 risultati:

Sampdoria – Bari 0-2

– 0-2 Juve Stabia – Sampdoria 1-1

– 1-1 Frosinone – Sampdoria 3-0

– 3-0 Sampdoria – Venezia 0-0

– 0-0 Carrarese–Sampdoria 2-0

Avellino – Juve Stabia 0-0

– 0-0 Venezia – Avellino 4-0

– 4-0 Avellino – Calcio Padova 1-0

– 1-0 Virtus Entella – Avellino 1-2

– 1-2 Avellino–Südtirol 3-2

L’arbitro di Sampdoria-Avellino

Arbitra Daniele Chiffi (Padova). Assistenti Scatragli e Garzelli; IV Andeng Tona Mbei; VAR Serra; AVAR Nasca. In questa Serie B 2025-26, Chiffi ha diretto 3 gare: 0 rigori fischiati, 8 ammonizioni e nessun rosso; media di 2,6 cartellini gialli a partita e circa 11 falli per cartellino.

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: SCATRAGLI – GARZELLI

– IV: ANDENG TONA MBEI

VAR: SERRA

AVAR: NASCA

Statistiche interessanti

Una sfida che intreccia storia, trend e uomini chiave. L’Avellino ha una tradizione favorevole in B contro la Sampdoria e arriva con il vento in poppa dopo tre vittorie di fila, mentre i blucerchiati devono sbloccarsi in attacco dopo un periodo avaro di gol. Al Ferraris peseranno ritmo e transizioni: gli irpini hanno precisione al tiro superiore e capacità di capitalizzare, la Sampdoria si aggrappa al lavoro sporco e alle giocate dei suoi riferimenti offensivi, con Massimo Coda barometro del reparto. Occhio anche all’esperienza di Cosimo Patierno tra i lupi, recentemente decisivo. L’equilibrio dei possessi (circa 50% per entrambe) suggerisce una partita a scacchi: duelli sulle corsie e palle inattive potrebbero spostare l’ago della bilancia, con il peso del contesto del Ferraris e la fame di punti che promettono un finale ad alta tensione.

L’ Avellino ha vinto tutte le sfide di Serie B contro la Sampdoria finora disputate: un mini-tabù da sfatare per i blucerchiati.

ha vinto tutte le sfide di Serie B contro la finora disputate: un mini-tabù da sfatare per i blucerchiati. La Sampdoria ha segnato un solo gol nelle ultime cinque di B e arriva da tre gare di fila senza reti: striscia negativa da interrompere.

ha segnato un solo gol nelle ultime cinque di B e arriva da tre gare di fila senza reti: striscia negativa da interrompere. Blucerchiati a secco da due partite casalinghe consecutive: serve maggiore incisività sotto porta al Ferraris.

Tre vittorie di fila per l’ Avellino , che non tocca i quattro successi consecutivi in B dal 2015-16.

, che non tocca i quattro successi consecutivi in B dal 2015-16. L’ Avellino ha vinto l’ultima trasferta: punta a mettere in fila due colpi esterni come non accade da dicembre 2015.

ha vinto l’ultima trasferta: punta a mettere in fila due colpi esterni come non accade da dicembre 2015. Massimo Coda è il blucerchiato più coinvolto nei gol stagionali (9 reti, 3 assist): faro dell’attacco doriano.

è il blucerchiato più coinvolto nei gol stagionali (9 reti, 3 assist): faro dell’attacco doriano. Cosimo Patierno, gol e assist nell’ultima gara: tra i più “anziani” a riuscirci in stagione, insieme proprio a Coda.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Avellino

Possesso palla quasi identico (49,8% Sampdoria vs 50,1% Avellino), ma gli irpini tirano con maggiore precisione (47,2% tiri in porta contro 38,6%). La Sampdoria subisce meno in media (1,35 gol a gara) rispetto all’Avellino (1,58), e può contare sul Ferraris dove ha raccolto 23 punti. Disciplina simile nei gialli, mentre i lupi hanno più rossi in stagione. Attenzione ai piazzati e alla gestione dei momenti: equilibrio a centrocampo, dettagli a decidere.

Giocatori chiave: per la Sampdoria il capocannoniere è Massimo Coda (9) con il supporto di Matteo Brunori e Simone Pafundi (3 assist a testa). In regia spiccano i minuti e i cartellini di Liam Henderson (12 gialli). Tra i pali, 6 clean sheet complessivi: Tommaso Martinelli ne firma 4, Simone Ghidotti 2. Nell’Avellino comanda Tommaso Biasci (11 gol), rifinitura a cura di Dimitrios Sounas (4 assist) e sponda di Raffaele Russo e Martin Palumbo (3). In difesa spiccano i gialli di Lorenco Simic, Armando Izzo, Luca Palmiero e Alessandro Fontanarosa (7). Clean sheet: 5 totali, con Giovanni Daffara a quota 3 e Antony Iannarilli a 2.

Sampdoria Avellino Partite giocate 31 31 Vittorie 7 10 Pareggi 10 9 Sconfitte 14 12 Gol fatti 29 36 Gol subiti 42 49 Media gol subiti a partita 1,35 1,58 Possesso palla (%) 49,8 50,1 Tiri nello specchio 108 103 Percentuale tiri in porta 38,6 47,2 Cartellini gialli totali 72 71 Cartellini rossi totali 4 6 Clean sheet 6 5 Capocannoniere Massimo Coda 9 Tommaso Biasci 11 Top assistman Coda/Brunori/Pafundi 3 Sounas 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Avellino? La partita è in programma per la 32a giornata di Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B in base alla programmazione TV. Dove si gioca Sampdoria-Avellino? Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, casa della Sampdoria. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Avellino? Dirige Daniele Chiffi (Padova). Assistenti Scatragli e Garzelli; IV uomo Andeng Tona Mbei; VAR Serra; AVAR Nasca.