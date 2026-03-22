Sampdoria-Avellino 22 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sampdoria–Avellino mette in palio punti pesanti al Luigi Ferraris di Genova nella 32a giornata di Serie B 2025-26. Sfida dal sapore di bivio: i blucerchiati cercano ossigeno in chiave salvezza, i lupi guardano con ambizione alla zona playoff. Classifica: Sampdoria 15ª a 31 punti in 31 gare (7V, 10N, 14P; 29 gol fatti, 42 subiti); Avellino 9° a 39 punti (10V, 9N, 12P; 36 gol segnati, 49 incassati). Al Ferraris, il fattore casa doriano vale 23 punti; l’Avellino in trasferta ne ha raccolti 14.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sampdoria-Avellino
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Sampdoria e Avellino
Le ultime partite giocate
Due momenti opposti: la Sampdoria fatica a trovare la via del gol e ha raccolto poco nelle ultime uscite; l’Avellino arriva con fiducia dopo un filotto che l’ha rilanciata. Equilibrio e compattezza saranno le parole d’ordine al Ferraris, con i padroni di casa chiamati a invertire il trend e gli ospiti a confermare slancio e concretezza.
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Dettaglio degli ultimi 5 risultati:
- Sampdoria–Bari 0-2
- Juve Stabia–Sampdoria 1-1
- Frosinone–Sampdoria 3-0
- Sampdoria–Venezia 0-0
- Carrarese–Sampdoria 2-0
- Avellino–Juve Stabia 0-0
- Venezia–Avellino 4-0
- Avellino–Calcio Padova 1-0
- Virtus Entella–Avellino 1-2
- Avellino–Südtirol 3-2
L’arbitro di Sampdoria-Avellino
Arbitra Daniele Chiffi (Padova). Assistenti Scatragli e Garzelli; IV Andeng Tona Mbei; VAR Serra; AVAR Nasca. In questa Serie B 2025-26, Chiffi ha diretto 3 gare: 0 rigori fischiati, 8 ammonizioni e nessun rosso; media di 2,6 cartellini gialli a partita e circa 11 falli per cartellino.
- Arbitro: CHIFFI
- Assistenti: SCATRAGLI – GARZELLI
- IV: ANDENG TONA MBEI
- VAR: SERRA
- AVAR: NASCA
Statistiche interessanti
Una sfida che intreccia storia, trend e uomini chiave. L’Avellino ha una tradizione favorevole in B contro la Sampdoria e arriva con il vento in poppa dopo tre vittorie di fila, mentre i blucerchiati devono sbloccarsi in attacco dopo un periodo avaro di gol. Al Ferraris peseranno ritmo e transizioni: gli irpini hanno precisione al tiro superiore e capacità di capitalizzare, la Sampdoria si aggrappa al lavoro sporco e alle giocate dei suoi riferimenti offensivi, con Massimo Coda barometro del reparto. Occhio anche all’esperienza di Cosimo Patierno tra i lupi, recentemente decisivo. L’equilibrio dei possessi (circa 50% per entrambe) suggerisce una partita a scacchi: duelli sulle corsie e palle inattive potrebbero spostare l’ago della bilancia, con il peso del contesto del Ferraris e la fame di punti che promettono un finale ad alta tensione.
- L’Avellino ha vinto tutte le sfide di Serie B contro la Sampdoria finora disputate: un mini-tabù da sfatare per i blucerchiati.
- La Sampdoria ha segnato un solo gol nelle ultime cinque di B e arriva da tre gare di fila senza reti: striscia negativa da interrompere.
- Blucerchiati a secco da due partite casalinghe consecutive: serve maggiore incisività sotto porta al Ferraris.
- Tre vittorie di fila per l’Avellino, che non tocca i quattro successi consecutivi in B dal 2015-16.
- L’Avellino ha vinto l’ultima trasferta: punta a mettere in fila due colpi esterni come non accade da dicembre 2015.
- Massimo Coda è il blucerchiato più coinvolto nei gol stagionali (9 reti, 3 assist): faro dell’attacco doriano.
- Cosimo Patierno, gol e assist nell’ultima gara: tra i più “anziani” a riuscirci in stagione, insieme proprio a Coda.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Avellino
Possesso palla quasi identico (49,8% Sampdoria vs 50,1% Avellino), ma gli irpini tirano con maggiore precisione (47,2% tiri in porta contro 38,6%). La Sampdoria subisce meno in media (1,35 gol a gara) rispetto all’Avellino (1,58), e può contare sul Ferraris dove ha raccolto 23 punti. Disciplina simile nei gialli, mentre i lupi hanno più rossi in stagione. Attenzione ai piazzati e alla gestione dei momenti: equilibrio a centrocampo, dettagli a decidere.
Giocatori chiave: per la Sampdoria il capocannoniere è Massimo Coda (9) con il supporto di Matteo Brunori e Simone Pafundi (3 assist a testa). In regia spiccano i minuti e i cartellini di Liam Henderson (12 gialli). Tra i pali, 6 clean sheet complessivi: Tommaso Martinelli ne firma 4, Simone Ghidotti 2. Nell’Avellino comanda Tommaso Biasci (11 gol), rifinitura a cura di Dimitrios Sounas (4 assist) e sponda di Raffaele Russo e Martin Palumbo (3). In difesa spiccano i gialli di Lorenco Simic, Armando Izzo, Luca Palmiero e Alessandro Fontanarosa (7). Clean sheet: 5 totali, con Giovanni Daffara a quota 3 e Antony Iannarilli a 2.
|Sampdoria
|Avellino
|Partite giocate
|31
|31
|Vittorie
|7
|10
|Pareggi
|10
|9
|Sconfitte
|14
|12
|Gol fatti
|29
|36
|Gol subiti
|42
|49
|Media gol subiti a partita
|1,35
|1,58
|Possesso palla (%)
|49,8
|50,1
|Tiri nello specchio
|108
|103
|Percentuale tiri in porta
|38,6
|47,2
|Cartellini gialli totali
|72
|71
|Cartellini rossi totali
|4
|6
|Clean sheet
|6
|5
|Capocannoniere
|Massimo Coda 9
|Tommaso Biasci 11
|Top assistman
|Coda/Brunori/Pafundi 3
|Sounas 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Avellino?
-
La partita è in programma per la 32a giornata di Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B in base alla programmazione TV.
- Dove si gioca Sampdoria-Avellino?
-
Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, casa della Sampdoria.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Avellino?
-
Dirige Daniele Chiffi (Padova). Assistenti Scatragli e Garzelli; IV uomo Andeng Tona Mbei; VAR Serra; AVAR Nasca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.