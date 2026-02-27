Sampdoria-Bari 27 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virgilio Sport
SampdoriaBari accende la 27a giornata della Serie B 2025/26: si gioca venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 21:00 al Luigi Ferraris di Genova. Sfida dal sapore di scontro salvezza: i blucerchiati sono 13ª con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 28 gol fatti, 34 subiti), i pugliesi 19ª a quota 22 (4 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 21 gol segnati, 39 incassati). Per la Sampdoria punti pesanti per allontanare la zona calda; il Bari cerca riscatto per uscire dal fondo.

Le ultime partite giocate

La Sampdoria arriva con inerzia positiva in casa e un attacco più produttivo; il Bari alterna pareggi e stop, faticando a sbloccarsi soprattutto nella prima frazione. Ecco l’andamento più recente in campionato.

Sampdoria ok ok x ok ko
Bari ko ko x ko x

Nelle ultime 5 giornate la Sampdoria ha raccolto 10 punti, il Bari 2. Dettaglio risultati:

  • Sampdoria

Sampdoria-Spezia 1-0; Modena-Sampdoria 1-2; Sampdoria-Palermo 3-3; Sampdoria-Calcio Padova 1-0; Mantova-Sampdoria 2-1.

  • Bari

Bari-Palermo 0-3; Mantova-Bari 2-1; Bari-Spezia 0-0; Bari-Südtirol 1-2; Calcio Padova-Bari 1-1.

L’arbitro di Sampdoria-Bari

La gara sarà diretta da Daniele Perenzoni. Assistenti: DI GIACINTO – EL FILALI. IV uomo: ZANOTTI. VAR: CAMPLONE. AVAR: MANGANIELLO. In stagione (Serie B 2025/26) Perenzoni ha arbitrato 10 partite, fischiando 1 rigore, mostrando 40 cartellini gialli e 2 rossi (media 4,2 cartellini a gara; circa 6,4 falli per cartellino). Profilo di gestione piuttosto equilibrato, con soglia sanzionatoria nella media della categoria.

Statistiche interessanti

Sulla carta tradizione e numeri sorridono alla Sampdoria: a Marassi il Bari non ha mai vinto in B e i precedenti recenti raccontano una lunga imbattibilità blucerchiata, con tanti pareggi a tenere la sfida incerta fino all’ultimo. Il rendimento offensivo pende verso i padroni di casa (28 reti contro 21), mentre i pugliesi pagano un periodo complicato e una produzione nel primo tempo tra le più basse del torneo. Occhio però ai singoli: Gabriele Moncini ha spesso lasciato il segno contro la Sampdoria, mentre tra i blucerchiati è emerso il talento di Tjas Begic con gol pesanti nelle ultime uscite. Ritmi e duelli sulle corsie potrebbero essere la chiave: più PPDA e più tiri nello specchio per la Sampdoria, cross e ampiezza come arma del Bari. Con una classifica corta e punti che pesano doppio, ogni episodio può spostare l’inerzia.

  • Precedenti favorevoli ai blucerchiati: imbattuti in 17 delle ultime 18 sfide di B col Bari, con ben otto pareggi negli ultimi 10 incroci.
  • Al Ferraris la Sampdoria non ha mai perso in B contro il Bari: 10 gare, 6 vittorie e 4 pareggi; segno X nelle due più recenti.
  • Momento Sampdoria: dopo il ko con il Mantova, rischio di seconda striscia di due sconfitte di fila sotto la gestione attuale, come a novembre.
  • Trend Bari: dal 2026 è tra chi ha fatto meno punti in categoria e ha vinto solo una delle ultime 16 di campionato.
  • Primo tempo avaro: il Bari ha segnato 10 reti nelle prime frazioni; peggio ha fatto solo la Sampdoria con 8.
  • Gabriele Moncini caldo contro la Sampdoria: gol nelle ultime due sfide, incluso l’1-1 dell’andata.
  • Exploit Tjas Begic: 3 reti nelle ultime 4 presenze e una media minuti/gol da top del torneo tra chi ha segnato almeno tre volte.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Bari

La Sampdoria segna di più (28 a 21) e conclude con più precisione (tiri nello specchio 100 vs 73; accuratezza al tiro 41% vs 37%), con possesso simile (50% vs 49%). Il Bari ricorre ai cross (accuratezza 23,9%) e regge nei clean sheet (5 come la Sampdoria), ma concede di più (39 gol subiti vs 34). Pressione più alta per i blucerchiati (PPDA 10.5 vs 12.4).

Focus giocatori: per la Sampdoria top scorer Massimo Coda (9), migliori assist Coda/Brunori/Pafundi (3). Più ammonito Liam Henderson (11); espulsi in stagione, tra gli altri, Jordan Ferri e Matteo Palma. In porta spicca Tommaso Martinelli (3 clean sheet, Simone Ghidotti 2). Nel Bari guida l’attacco Gabriele Moncini (6), assistman Lorenzo Dickmann e Mehdi Dorval (3). Più ammoniti a quota 4 Dickmann, Matthias Braunöder, Dimitrios Nikolaou; rossi per Andrea Meroni e Nikolaou. Tra i pali, 5 clean sheet per Michele Cerofolini.

Sampdoria Bari
Partite giocate 26 26
Vittorie 7 4
Pareggi 8 10
Sconfitte 11 12
Gol fatti 28 21
Gol subiti 34 39
Media gol subiti a partita 1,31 1,50
Possesso palla (%) 49,8 48,7
Tiri nello specchio 100 73
Accuratezza al tiro (%) 41,0 37,4
Cartellini gialli 62 49
Cartellini rossi 3 2
Capocannoniere Massimo Coda 9 Gabriele Moncini 6
Top assist Coda/Brunori/Pafundi 3 Dickmann/Dorval 3
Portiere clean sheet Martinelli 3 Cerofolini 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Bari?

Sampdoria-Bari si gioca venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 21:00.

Dove si gioca Sampdoria-Bari?

La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Chi è l’arbitro di Sampdoria-Bari?

L’arbitro è Daniele Perenzoni, con assistenti Di Giacinto ed El Filali; IV Zanotti, VAR Camplone, AVAR Manganiello.

Sampdoria-Bari 27 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

