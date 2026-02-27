Sampdoria, crollo col Bari e di nuovo nel baratro: fischi e lancio di oggetti a Marassi, Gregucci è a rischio esonero

La formazione blucerchiata rimedia la seconda sconfitta consecutiva dopo Mantova, il passo falso interno contro una diretta concorrente fa male: e dagli spalti arrivano fischi e oggetti in campo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Sampdoria si ferma ancora e si complica maledettamente la vita. La gara col Bari poteva rappresentare l’occasione giusta per fare un passo, forse definitivo, verso la salvezza. Invece la squadra di Gregucci crolla in casa contro una diretta avversaria e il pubblico di Marassi esprime tutta la sua frustrazione contestando lo staff tecnico tra fischi assordanti e anche lancio di oggetti. E la posizione del tecnico ora diventa incerta.

La Samp si affloscia, il Bari non sbaglia

Una buona Sampdoria ad aprire il match a Marassi. I primi minuti di gioco sembrano confortanti con la squadra di casa che prende l’iniziativa e cerca subito il gol. Ma il possesso palla si rivela piuttosto sterile e alla prima occasione a passare sono i pugliesi quando sul cross di Esteves arriva la girata vincente di Moncini. E’ un colpo durissimo per i bluecerchiati che vanno in difficoltà e rischiano di beccare anche il secondo a opera sempre di Moncini. Nella ripresa la Samp parte forte e sfiora il pari con Abildgaard, sembra l’inizio di un tentativo di forcing che però si spegne subito. Il Bari resta compatto, non lascia spazi e i blucerchiati non trovano mai la velocità giusta per impensierirli e al 90’ arriva anche la rete del raddoppio di Bellomo che chiude i conti.

Sampdoria-Bari: le emozioni del match

La contestazione di Marassi

Le ultime partite sembravano aver indirizzato la Sampdoria verso una seconda parte di stagione più tranquilla, e invece nel breve volgere di due gare la situazione torna a essere più che scottante. Il pubblico Doriano è scottato dal finale della scorsa stagione quando solo il caso Brescia (con la penalizzazione e dunque retrocessione del club lombardo) riuscì a evitare il baratro della serie C. Ma le cose non sono mai cambiate davvero, e la sconfitta in casa con il Bari fa riaffiorare vecchi fantasmi con i tifosi pugliesi che a fine partita esprimono tutta la loro frustrazione. Oltre ai fischi di Marassi, dalla tribuna la rabbia esplode nei confronti di Gregucci e dello staff anche con un lancio di oggetti.

Gregucci a rischio esonero

Dopo un avvio molto complicato Gregucci sembrava aver trovato la chiave giusta per portare la Sampdoria lontano dalla zona retrocessione. Complice anche il mercato di gennaio i granata sembravano aver cominciato a ingranare la marcia giusta per un finale di stagione decisamente più tranquillo dello scorso anno. Invece prima col Mantova e poi col Bari sono arrivate due controprestazioni e ora la Sampdoria si trova a doversi guardare ancora le spalle. Prima del match con i pugliesi, Gregucci aveva parlato di “gara della vita”, ma la prestazione messa in campo dai suoi non ha dato quell’impressione di urgenza e di importanza e ora sono in tanti tra addetti ai lavori e tifosi che chiedono il suo esonero.

Serie B: la classifica