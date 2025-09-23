Sampdoria, nuova bufera extra campo: la Procura indaga, cosa rischia il club. E Donati è all'ultima spiaggia

Sotto la lente della Procura Federale il passaggio del 58% delle quote dalla holding di Manfredi alla società di Tey: i possibili risvolti. Intanto Donati non può più sbagliare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Evitato l’incubo della prima retrocessione in Serie C, i tifosi della Sampdoria pensavano che il fondo era già stato toccato. Non è così: il pessimo avvio di stagione – quattro sconfitte su quattro – avvicinano Donati all’esonero: quella con il Bari sarà la classica gara da dentro o fuori. Ma non è finita qui. Perché una nuova bufera extra campo si abbatte sui blucerchiati: la Procura vuole vederci chiaro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sampdoria, ancora guai: si muove la Procura

Come riferisce il Secolo XIX, su segnalazione della Coaps (Commissione acquisizione partecipazioni societarie) la Procura Federale ha avviato un’indagine per far luce su alcuni passaggi poco chiari. Bisogna riavvolgere il nastro al secondo semestre del 2024, quando KickOff Ventures, società creata da Joseph Tey a Lussemburgo, ha rilevato il 58% delle quote di Gestio Capital Structuring and Investment Solutions, holding di Matteo Manfredi.

In quella circostanza non sarebbe stata fornita alla FIGC la documentazione necessaria così come impone il regolamento. Inoltre si sarebbero registrati ritardi nella comunicazione dei requisiti di onorabilità di Nathan Walker, Elena Guaraldi e Pierre Xavier, ovvero i rappresentanti legali con poteri di controllo della KickOff Ventures, e anche quella relativa agli ex soci Lee Kok Leong e Pang Sze Khai.

Che cosa rischia il club: penalizzazione in arrivo?

Almeno su questo aspetto il popolo blucerchiato può tirare un sospiro di sollievo. Già, l’indagine della Procura Federale che riguarda la struttura societaria della Sampdoria non porterà a un’eventuale penalizzazione, che, tra l’altro, complicherebbe una stagione già di per sé drammatica visti i (non) risultati delle prime quattro uscite.

Piuttosto, il procuratore Giuseppe Chiné potrebbe far scattare deferimenti e squalifiche individuali: nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.

Donati all’ultima spiaggia: contro il Bari si gioca tutto

E, ora, passiamo all’altra nota dolente, quella del campo. Quattro partite, quattro sconfitte. Zero punti e ancora tempesta all’orizzonte. Massimo Donati non può più sbagliare: dopo il ko col Monza, la fiducia è in via di esaurimento. L’allenatore di San Vito al Tagliamento si gioca tutto contro il Bari, altra nobile decaduta che è avanti di una sola lunghezza.

I due club avrebbero dovuto lottare per il ritorno nella massima serie e, invece, chiudono la classifica. Contro il suo passato – 138 le presenze in biancorosso da calciatore – Donati ha l’ultima chance per restare in sella: se al San Nicola dovesse arrivare la quinta batosta, il suo destino sarebbe segnato.