Sampdoria, bufera tra Ferrero e i tifosi

Si fa sempre più ampia la frattura tra i tifosi della Sampdoria e Massimo Ferrero.

Lo sfogo del presidente blucerchiato al termine della partita di Coppa Italia persa contro il Milan non è infatti andato giù ai sostenitori del Doria, che contestano da tempo l’operato dell’imprenditore romano, al timone del club dall’estate 2014.

"Vincere sarebbe stato il giusto premio per tutto il culo che mi sto facendo in 'sta ca..o di città" aveva detto Ferrero.

"In 'sta ca…o di città' e nell' U.C. Sampdoria non c'è posto per chi non ci rispetta" è stata la replica, attraverso un post su Facebook, della Federclubs dei tifosi blucerchiati.

Ferrero è stato criticato duramente anche dall’editore di una delle tv private più famose della città,'Primocanale', Maurizio Rossi: "Con le frasi offensive verso Genova, il presidente della Sampdoria ha oltrepassato il confine del mondo del calcio dove tutto è permesso ed è entrato nella valutazione della nostra città – ha scritto Rossi sul sito ufficiale dell'emittente – Non permetto che nessuno, tantomeno un giullare come Ferrero, si permetta di oltraggiare la nostra meravigliosa Genova mentre tutti noi ci stiamo rimboccando le maniche, reagendo ad una fortuna avversa".



SPORTAL.IT | 13-01-2019 21:10