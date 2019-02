Sampdoria-Cagliari: le probabili formazioni

La gara tra la Sampdoria e il Cagliari, in programma domenica 24 febbraio, alle ore 12.30, sarà diretta dall’arbitro Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Tarcisio Villa di Rimini. Il quarto ufficiale sarà Daniele Doveri di Roma 1. Al VAR Paolo Valeri di Roma 2 e Alfonso Marrazzo di Frosinone. Per il direttore di gara molisano si tratta dell’esordio assoluto in Serie A.

I precedenti ufficiali tra Sampdoria e Cagliari sono 85. Il bilancio è a favore della compagine rossoblù grazie alle 32 vittorie ottenute contro le 19 dei blucerchiati; i pareggi totali, invece, sono 34. Il Cagliari non vince al “Ferraris” dal 28 ottobre 2012: a decidere un gol messo a segno da Daniele Dessena.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Padoin; Barella, Ionita; Pavoletti. Allenatore: Maran.

SPORTAL.IT | 22-02-2019 12:25