Sampdoria-Cagliari, probabili formazioni

Nella venticinquesima giornata si Serie A la Sampdoria ospiterà al 'Ferraris' di Genova il Cagliari, ad appena sei punti dalla zona retrocessione.

Blucerchiati in crisi di risultati: nelle ultime tre giornate sono arrivate altrettante sconfitte con appena un gol segnato. Giampaolo dovrà sciogliere il dubbio Gabbiadini-Defrel, con l'italiano in leggero vantaggio.

I sardi, reduci dalla vittoria contro il Parma, sono in piena emergenza e oltre a Joao Pedro squalificato, dovranno fare a meno di Castro, Thereau, Klavan, Cerri e Birsa.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Padoin; Ionita, Barella; Pavoletti.

SPORTAL.IT | 23-02-2019 11:15