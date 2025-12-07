Sampdoria-Carrarese 7 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 15ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire Sampdoria-Carrarese: orario, arbitro, forma e protagonisti

Sampdoria e Carrarese si sfidano al Luigi Ferraris di Genova domenica 7 dicembre 2025 alle 17:15 per la 15ª giornata di Serie B 2025-26. È una gara dal peso specifico forte in chiave salvezza: i blucerchiati sono 19° con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte; 12 gol fatti, 20 subiti), gli apuani 13° a quota 16 (3 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 18 reti segnate, 21 incassate). La Sampdoria cerca ossigeno davanti al suo pubblico, la Carrarese vuole allontanarsi dalla bagarre.

Le ultime partite giocate

La Sampdoria arriva da un periodo complesso ma ha riassaporato il successo in casa; la Carrarese ha rallentato, con poca produzione offensiva recente. Due stati di forma diversi ma la posta in palio è identica: punti pesanti per muovere la classifica.

Sampdoria x ko ko ok ko Carrarese ko ko x x ko

Nelle ultime 5 giornate: Sampdoria 4 punti; Carrarese 2 punti. Il dettaglio:

Sampdoria: Empoli-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Mantova 0-1; Venezia-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Juve Stabia 1-0; Spezia-Sampdoria 1-0.

Carrarese: Cesena-Carrarese 2-1; Carrarese-Frosinone 0-2; Südtirol-Carrarese 1-1; Carrarese-Reggiana 0-0; Palermo-Carrarese 5-0.

L’arbitro di Sampdoria-Carrarese

Designazione affidata a Simone Sozza. Assistenti Berti e Galimberti, IV ufficiale Allegretta, al VAR Fourneau con Marinelli all’AVAR. Fischietto di esperienza per una sfida che promette intensità. Al momento non sono disponibili dati ufficiali aggiornati su rigori e cartellini stagionali per l’arbitro.

Arbitro: Simone Sozza

Assistenti: Berti – Galimberti

– IV Ufficiale: Allegretta

VAR: Fourneau

AVAR: Marinelli

Informazioni interessanti sul match

Una partita con molte chiavi di lettura: la Sampdoria ha finora faticato più del previsto, ma il Ferraris può dare spinta e coraggio; la Carrarese ha costruito la sua identità su compattezza e gestione dei momenti, anche se nelle ultime settimane il gol è mancato. Pochi precedenti recenti tra i club in B, ma già ricchi di significato: i toscani hanno dimostrato di saper soffrire e colpire nei momenti opportuni, mentre i blucerchiati cercano continuità dopo alcuni segnali di risveglio casalingo. Riflettori puntati su Massimo Coda, riferimento offensivo e termometro della produzione doriana, e su profili dinamici come Mattia Finotto e Nicolás Schiavi per gli ospiti. La gestione delle palle inattive e la precisione sotto porta potrebbero indirizzare il risultato, insieme alla tenuta difensiva nella mezz’ora finale.

Precedenti recenti: in Serie B, poche sfide ma già eloquenti; la Carrarese ha strappato un pari a Genova e vinto in casa nella scorsa stagione.

ha strappato un pari a Genova e vinto in casa nella scorsa stagione. Sampdoria in salita: 8 sconfitte nelle prime 14 giornate (già peggio del dato a 15 turni del 2023/24).

in salita: 8 sconfitte nelle prime 14 giornate (già peggio del dato a 15 turni del 2023/24). Ferraris fattore? I blucerchiati hanno vinto l’ultima in casa e inseguono la seconda di fila, impresa che manca da febbraio (allora contro Cosenza e Modena).

Carrarese a secco: gol assente in 3 delle ultime 4 di B, e da due gare consecutive.

a secco: gol assente in 3 delle ultime 4 di B, e da due gare consecutive. Trasferta apuana in calo: due ko nelle ultime tre esterne (1 pari), dopo una lunga serie solida lontano da casa.

Leader blucerchiato: tra reti (5) e assist (2), Massimo Coda ha messo lo zampino nel 58% dei gol doriani.

ha messo lo zampino nel 58% dei gol doriani. Uomo chiave ospite: Mattia Finotto coinvolto in 5 reti (2 gol, 3 assist); a novembre xG alto senza segnare, indice di pericolosità.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Carrarese

Numeri alla mano, gara equilibrata nel possesso (50,3% Sampdoria, 51,3% Carrarese), con gli ospiti più precisi al tiro (41,5% vs 35,5%) e più clean sheet (5 a 2). Blucerchiati meno prolifici (12 gol fatti contro 18) ma capaci di creare su palla inattiva; apuani con maggiore conversione (13,9%) e solidità nelle letture difensive, nonostante i 21 gol subiti.

Focus singoli: per la Sampdoria capocannoniere Massimo Coda (5), migliori assist-man Coda e Simone Pafundi (2). Più ammoniti Liam Henderson e Fabio Depaoli (5), espulsi Jordan Ferri e Luigi Cherubini (1). Clean sheet portiere: Simone Ghidotti 2. Per la Carrarese guida marcatori Nicolás Schiavi (5), top assist Mattia Finotto (3), più ammonito Julián Illanes (6). Tra i pali, Marco Bleve a quota 5 clean sheet.

Sampdoria Carrarese Partite giocate 14 14 Vittorie 2 3 Pareggi 4 7 Sconfitte 8 4 Gol fatti 12 18 Gol subiti 20 21 Media gol subiti a partita 1,4 1,5 Possesso palla (%) 50,3 51,3 Tiri nello specchio 49 54 Precisione al tiro (%) 35,5 41,5 Cartellini gialli 28 35 Cartellini rossi 2 0 Clean sheet 2 5 Capocannoniere Massimo Coda 5 Nicolás Schiavi 5 Top assist Massimo Coda, Simone Pafundi 2 Mattia Finotto 3 Più ammoniti Liam Henderson, Fabio Depaoli 5 Julián Illanes 6 Portiere: clean sheet Simone Ghidotti 2 Marco Bleve 5

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Carrarese? Domenica 7 dicembre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Sampdoria-Carrarese? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Carrarese? Simone Sozza. Assistenti Berti e Galimberti, IV ufficiale Allegretta, VAR Fourneau, AVAR Marinelli.