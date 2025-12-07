Sampdoria-Carrarese, contestazione e match sospeso: clima incandescente al Ferraris. Coda allontana la crisi

Match sospeso nel primo tempo al Ferraris dopo la contestazione dei tifosi di casa, la squadra di Gregucci va due volte in svantaggio poi trova con Coda i tre punti

Tre punti pesantissimi quelli conquistati dalla Sampdoria che batte la Carrarese nel finale grazie a un gol di Coda e prova a scacciare una crisi che nel primo tempo aveva portato i tifosi blucerchiati a una clamorosa contestazione.

La tensione nel primo tempo

Momenti di tensione nel primo tempo nel match tra Sampodoria e Carrarese. I tifosi di casa sono da tempo in rotta di collisione con la società a cui chiedono di passare la mano, avevano annunciato una contestazione per la gara odierna e contestazione è stata. Dopo il gol di Abiuso che ha portato in vantaggio la Carrarese dopo solo due minuti di gioco, la situazione sugli spalti è diventata particolarmente tersa con i tifosi blucerchiati che hanno cominciato con un lancio di fumogeni in campo che ha costretto l’arbitro Sozza a sospendere la partita. Per circa tre minuti il gioco è rimasto ferma prima che la situazione tornasse tranquilla e il gioco potesse riprendere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sampdoria-Carrarese: le emozioni del match

I motivi della contestazione

Una contestazione annunciata e che nasce dagli ultimi risultati della squadra che continua a far fatica e come nella scorsa stagione continua a viaggiare pericolosamente in zona salvezza. Prima della gara i gruppi della Curva Sud avevano annunciato con un comunicato molto duro le loro intenzioni: “Dopo l’indecorosa prestazione di Spezia, perfetta rappresentazione di una squadra senza cuore, palle e carattere, risultiamo delusi quanto incazzati. La strada è quella che porta nuovamente alla Serie C, ne siamo consapevoli. Alla fine di ogni partita vorremmo vedere giocatori stremati dallo sforzo, provati da 90 minuti più recupero. Invece tante chiacchiere e mezzi uomini che vagano per un campo di calcio. Allora vi invitiamo a entrare allo studio per tempo e vomitare addosso a queste figurine tutto il vostro sdegno, il vostro disgusto e la vostra rabbia”.

Il match con la Carrarese

Crisi scongiurata almeno per il momento in casa Sampdoria anche se il match con la Carrarese è stato tutto fuorché semplice. La formazione toscana va avanti subito con Abiuso prima di subire il gol del pareggio del solito Coda, ma al 26’ è ancora Abiuso a portare in vantaggio la Carrarese. Prima della fine del tempo arriva il pareggio della Samp con un eurogol di Henderson. Nel finale è battaglia vero con il gol su rigore di Coda che regala ai blucerchiati tre punti pesanti e che valgono un calcio alla crisi, almeno per il momento.

Serie B: la classifica