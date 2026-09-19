Sampdoria-Catanzaro 19 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Sampdoria-Catanzaro

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Sampdoria e Catanzaro aprono una sfida dal sapore di scontro salvezza nella 5a giornata di Serie B 2026-27: si gioca sabato 19 settembre 2026 alle 17:15 al Luigi Ferraris di Genova. I blucerchiati sono 20° con 1 punto in 4 gare (1 pareggio, 3 sconfitte; 3 gol fatti, 8 subiti), i giallorossi 17° a quota 3 (1 vittoria, 3 sconfitte; 4 gol segnati, 7 incassati). In palio punti pesanti per dare una svolta all’avvio e respirare in classifica.

Le ultime partite giocate

Entrambe cercano ritmo e fiducia: la Sampdoria ha racimolato un pari e tre ko, il Catanzaro ha rotto la serie negativa con un successo e vuole continuità. Differenze nette tra casa e trasferta: Doria ancora a secco di vittorie, giallorossi pericolosi quando possono ripartire e sfruttare gli episodi.

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Sampdoria x ko ko ko Catanzaro ko ko ko ok

Nelle ultime 4 di campionato la Sampdoria ha totalizzato 1 punto, mentre il Catanzaro ne ha fatti 3. Questo il dettaglio dei risultati:

Sampdoria

Cesena–Sampdoria 1-1; Sampdoria–Juve Stabia 1-2; Palermo–Sampdoria 3-1; Mantova–Sampdoria 2-0.

Catanzaro

Vicenza–Catanzaro 3-2; Pisa–Catanzaro 2-1; Südtirol–Catanzaro 2-0; Catanzaro–Carrarese 1-0.

L’arbitro di Sampdoria-Catanzaro

Arbitra Giovanni Ayroldi, assistenti Mokhtar e Grasso, IV Drigo, VAR Giua, AVAR Gariglio. In questa stagione l’arbitro Ayroldi ha diretto 1 gara di Serie B: 1 rigore assegnato, 5 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso, con 19 falli fischiati e 5 fuorigioco. Numeri che raccontano un metro severo e attento alle situazioni d’area.

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Mokhtar – Grasso

– IV Ufficiale: Drigo

VAR: Giua

AVAR: Gariglio

Informazioni interessanti

Quella tra Sampdoria e Catanzaro è una sfida dal passato recente sorprendentemente in equilibrio: i giallorossi hanno imposto quattro pareggi di fila ai blucerchiati in Serie B, con le ultime due sfide chiuse sullo 0-0. La squadra di Genova ha faticato in avvio (1 punto in 4 gare) ma ha colpito quattro legni in quattro partite: un dato che racconta sfortuna e mira da affinare. Dall’altra parte, il Catanzaro ha frenato dopo tre ko trovando un successo che può cambiare l’inerzia: i calabresi cercano ora l’allungo per respirare in classifica. Occhi su Pietro Iemmello, micidiale lontano da casa e già protagonista al Ferraris in passato, e su Lorenzo Insigne, chiamato a illuminare la manovra doriana. Equilibrio, episodi e piazzati potrebbero indirizzare un match dove la gestione del possesso (Catanzaro finora sopra il 57%) sfida la necessità blucerchiata di concretezza negli ultimi metri.

Serie aperta: quattro pareggi consecutivi tra Sampdoria e Catanzaro in B, con due 0-0 di fila più recenti.

e in B, con due 0-0 di fila più recenti. Start complicato: la Sampdoria ha raccolto 1 punto nelle prime quattro, come nella scorsa stagione al via.

ha raccolto 1 punto nelle prime quattro, come nella scorsa stagione al via. Slancio giallorosso: il Catanzaro punta al bis di vittorie in B per la prima volta dal marzo 2026.

punta al bis di vittorie in B per la prima volta dal marzo 2026. Legni protagonisti: la Sampdoria è la squadra che ha centrato più pali/traverse (4) nelle prime quattro giornate.

è la squadra che ha centrato più pali/traverse (4) nelle prime quattro giornate. Uomo copertina: l’unica tripletta di Pietro Iemmello in B è arrivata proprio al Ferraris contro la Sampdoria (3-3 del 30/11/2024).

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Catanzaro

Possesso palla dalla parte del Catanzaro (57,8% contro 52,4%), ma più volume di tiro per la Sampdoria (56 tiri a 44). Blucerchiati più imprecisi sotto porta (conversione 5,36%) e perforabili dietro (8 gol subiti contro 7), con PPDA più alto (14,5) che indica pressione meno aggressiva rispetto ai calabresi (11,4). Cross: Doria al 19,23% di successo, giallorossi al 16,22%. Entrambe a quota 8 ammonizioni.

Giocatori: nella Sampdoria i migliori marcatori sono Liam Henderson, Lorenzo Insigne e Gennaro Tutino (1 gol a testa); un assist per Yari Verschaeren e Stefan Gartenmann. Più ammonito blucerchiato: Manuel Cicconi (3 gialli). In porta Peter Vindahl ancora a secco di clean sheet. Nel Catanzaro guida i gol Pietro Iemmello (2), a seguire Marco D’Alessandro e Bruno Verrengia (1). Un assist a testa per Jacopo Petriccione, Antonio Candela, Matias Antonini Lui, Gabriele Alesi e Simone Pafundi. Più ammonito: Petriccione (3). Mirko Pigliacelli ha firmato 1 clean sheet.

Sampdoria Catanzaro Partite giocate 4 4 Vittorie 0 1 Pareggi 1 0 Sconfitte 3 3 Gol fatti 3 4 Gol subiti 8 7 Possesso palla (%) 52,4 57,8 Tiri totali 56 44 Tiri in porta 22 17 Precisione tiro (%) 39,29 38,64 PPDA 14,5 11,4 Cross riusciti (%) 19,23 16,22 Cartellini gialli 8 8 Clean sheet 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Catanzaro? Sabato 19 settembre 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Sampdoria-Catanzaro? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Catanzaro? Giovanni Ayroldi; assistenti Mokhtar e Grasso; IV Drigo; VAR Giua; AVAR Gariglio. Quali partite si giocano oggi di Serie A? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Bologna-Torino (ore 15.00), Udinese-Cagliari (ore 15.00), Roma-Inter (ore 18.00), Venezia-Lazio (ore 20.45) e Venezia-Lazio (ore 20.45) Quali partite si giocano oggi di Serie B? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Carrarese-Benevento (ore 15.00), Cremonese-Virtus Entella (ore 15.00), Palermo-Padova (ore 15.00), Sampdoria-Catanzaro (ore 17.15) e Ascoli-Avellino (ore 19.30) Quali partite si giocano oggi? Oggi sono in programma le seguenti partite:

Serie A: Bologna-Torino (ore 15.00), Udinese-Cagliari (ore 15.00), Roma-Inter (ore 18.00), Venezia-Lazio (ore 20.45) e Venezia-Lazio (ore 20.45)

Serie B: Carrarese-Benevento (ore 15.00), Cremonese-Virtus Entella (ore 15.00), Palermo-Padova (ore 15.00), Sampdoria-Catanzaro (ore 17.15) e Ascoli-Avellino (ore 19.30)