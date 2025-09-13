Sampdoria-Cesena, terzo ko di fila per i blucerchiati e Donati rischia la panchina: a Marassi fischi e paura

Non era l’avversario più indicato per rilanciarsi, basti pensare che l’ultimo successo a Marassi della Sampdoria sul Cesena risale addirittura alla stagione dello storico Scudetto blucerchiato, nel 1990: 1-0. Dopo di allora solo pareggi e sconfitte e alla lista nera la Samp deve aggiungere il disarmante ko incassato davanti ai propri tifosi contro i romagnoli di Mignani, proiettati di contro verso il vertice della classifica del torneo cadetto. Uno a due il risultato della sfida che ha chiuso il sabato della Serie B. Un risultato che lascia malinconicamente la Samp all’ultimo posto della graduatoria, da sola.
Sampdoria-Cesena, Ioannou segna troppo tardi
Zero punti in tre partite, di cui due giocate nello stadio di casa: ci si aspettava ben altro dalla Sampdoria di Massimo Donati, che proprio non riesce a trovare invece la giusta quadratura. È soprattutto l’attacco, nonostante la presenza di Massimo Coda, recordman di marcature nel torneo cadetto, a evidenziare grosse difficoltà. La Sampdoria segna col contagocce e quando lo fa non riesce a evitare di finire ko. Dopo il gol proprio di Coda al Sudtirol, arrivato nel finale e a partita ormai compromessa sul 3-0 per i rivali, la marcatura di Ioannou contro il Cesena è giunta in pieno recupero: 1-2 per i bianconeri.
Il Cesena vola a Marassi coi gol di Castagnetti e Zaro
La differenza precedentemente l’aveva fatta la maggior incisività della formazione guidata da Michele Mignani, vecchia volpe della cadetteria, campionato che conosce come le sue tasche. Nel primo tempo a sbloccare il risultato ci ha pensato Castagnetti, al minuto numero 37: punizione perfetta la sua, capace di superare la barriera e di battere l’estremo difensore blucerchiato, Coucke. Infruttuosi i tentativi della Samp di riportarsi in parità. All’8′ della ripresa, poi, il Cesena ha trovato il raddoppio con Zaro. Errore di Coucke in uscita, tocco di Shpendi, batti e ribatti e infine Zaro ha deviato la sfera in porta.
Donati traballa, tifosi preoccupati: torna l’incubo C?
A fine gara rumorosi e preoccupanti i fischi di tutto lo stadio, e in particolare della Curva Sud, a indirizzo della Samp. La panchina di Donati sembra già a rischio, complice un avvio di campionato da incubo, a cui va aggiunta la rocambolesca eliminazione in Coppa Italia nel derby, molto sentito, contro lo Spezia. Il tecnico ha provato a cambiare qualcosa nello schieramento di partenza, lanciando Conti, Barak e Pedrola a sostegno di Coda e dando fiducia a Henderson in mezzo. Niente da fare. Inutili anche i cambi decisi in corso d’opera. E ora i tifosi hanno paura. La prospettiva è ripiombare nell’incubo dello scorso campionato.