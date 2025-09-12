Sampdoria, Donati a un passo dall’ultima spiaggia: col Cesena vietato sbagliare. Spunta la clamorosa idea Balotelli

Il tecnico deve provare a dare la svolta dopo i ko nelle prime due uscite in serie B, la sua panchina già traballa. Mentre a Genova si comincia a parlare di un ritorno di SuperMario

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

“Non c’è due senza tre”, un vecchio adagio che in questo momento sembra essere una sorta di condanna per la Sampdoria. Dopo le due sconfitte nelle prime uscite di Serie B, la formazione doriana è chiamata a un netto cambio di marcia e a farlo immediatamente con la panchina di Massimo Donati che potrebbe essere anche a rischio in caso di risultato negativo nel match contro il Cesena.

“Conta solo fare punti”: Donati avvisa i suoi

La partita con il Cesena potrebbe essere il primo vero spartiacque della stagione della Sampdoria. Dopo l’avvio incubo è assolutamente vietato sbagliare per non far riaffiorare i fantasmi della scorsa stagione. E Massimo Donati in conferenza prima della sfida in programma al Marassi alle 19.30 avvisa i suoi: “Abbiamo lavorato bene in queste settimane, i nuovi si sono inseriti bene anche se alcuni sembrano avere ancora bisogno di un po’ di tempo. Ma abbiamo un gruppo affiatato. Siamo in ritardo ma guai a piangersi addosso. Non meritavamo di stare a quota zero ma nel calcio si viene giudicati per i risultati, col Cesena dobbiamo fare risultato a prescindere dal come”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un avvertimento chiaro alla squadra ma anche a se stesso, dopo le due sconfitte nelle prime due uscite il futuro di Massimo Donati rischia di essere già in bilico con i tifosi che hanno cominciato a far sentire la voce e in molti che chiedono un ritorno di Evani.

Le scelte per la sfida col Cesena

Donati proverà a inserire qualcuno dei nuovi arrivi, in difesa ci potrebbe essere Hadzikadunic mentre sarà indisponibile l’altro nuovo arrivo Coubis. Il centrocampo, il reparto che dovrebbe fare la differenza per i domini, sarà composto sicuramente da Barak e Henderson mentre potrebbe arrivare una netta bocciatura ne confronti di Conti. In attacco sicuro del suo posto c’è il recordman Coda, che dovrebbe essere supportato da Cherubini e Pafundi.

La clamorosa ipotesi Balotelli

Mario Balotelli continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del calcio italiano. L’esperimento Genoa si è concluso con un mezzo disastro e ora l’attaccante bresciano è in cerca di una squadra. Per lui si è parlato di una proposta nella lontana Australia con il Perth che avrebbe manifestato il suo interesse. Ma è evidente che SuperMario vorrebbe rimanere in Italia, difficile un approdo in serie A. Più probabile che a provare a scommettere su di lui ci possa provare una squadra cadetta. Negli ultimi giorni si è parlato della pista Padova, di un ritorno al Monza ed è spuntata, decisamente a sorpresa, anche la Sampdoria tra le possibili candidate. Un’idea, o forse una suggestione che potrebbe accendere il derby a distanza con il Genoa.