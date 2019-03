Sampdoria, che schiaffo al Sassuolo

La Sampdoria si è imposta per 5-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nel primo anticipo della ventottesima giornata di serie A. I liguri, sempre in controllo del match, salgono in classifica all'ottavo posto a quota 42 punti, Sassuolo fermo a 32.

Doppio vantaggio dei doriani di Giampaolo con l'ex di turno Defrel e il solito Quagliarella, arrivato a quota 21 reti in serie A. Boca ha accorciato ma prima dell'intervallo Linetty ha messo il tris al termine di un'azione corale. Nella ripresa Praet ha segnato il 4-1 dopo pochi secondi, su assist di Murru. Duncan a mezz'ora dalla fine ha firmato il gol della speranza, vanificato al 72' dalla rete di Gabbiadini, a segno con un destro a incrociare. Babacar ha limitato il passivo nei minuti di recupero, realizzando la terza rete dei padroni di casa.

SPORTAL.IT | 16-03-2019 17:15