L’ex attaccante sembra l’indiziato principale per la panchina della Samp: in passato l’esperienza con l’Italia Under 20 e nello staff del Milan di Max. I tifosi blucerchiati preparano la contestazione a Bogliasco

La Sampdoria sembra intenzionata a ripartire da Bernardo Corradi. E’ lui il tecnico in pole position per raccogliere le redini di Attilio Lombardo e provare a dare stabilità a una squadra che ha vissuto le ultime due stagioni sulle montagne russe. Ma i tifosi alzano subito il livello dell’attenzione, chiedono chiarezza e sono pronti già alla contestazione ancora prima che inizi il nuovo corso.

La scelta Corradi

La Sampdoria vuole programmare una stagione senza ansie. Le ultime due annate sono state molto complicate per la società blucerchiata, due anni fa è arrivata una salvezza quasi miracolosa dopo essere stati a un passo dal baratro. Nell’ultima è servito l’intervento di una leggenda come Attilio Lombardo per evitare di ritrovarsi di nuovo nei guai. Ora la scelta sembra essere caduta su Bernardo Corradi che potrebbe lanciarsi nella prima carriera importante della sua carriera. La Samp ha cercato senza successo Fabio Pecchia, prima di rivolgersi all’ex attaccante che era stato cercato anche dalla Carrarese. L’ultima stagione è stata particolarmente tormentata con le porte girevoli in panchina visto che si sono avvicendati Massimo Donati, Angelo Gregucci (affiancato da Salvatore Foti) e Attilio Lombardo. Ora la Samp spera di spezzare questa serie infinita di allenatori e trovare stabilità.

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Il legame con Allegri e l’arma segreta

La prima grande esperienza di Bernardo Corradi in panchina è stata quella con la nazionale. Il tecnico ha infatti guidato l’Italia Under 20 che ha deciso di lasciare la scorsa estate rinunciando anche ad allenare i Mondiali di categoria. Una scelta difficile per il toscano che ha deciso di lavorare sotto la guida di Massimiliano Allegri al Milan dove è stato collaboratore tecnico fino all’esonero avvenuto alla conclusione del campionato. Corradi è senza dubbio un allenatore moderno e ha una passione per i dati. Qualche anno fa, insieme a un docente e a un altro socio ha fondato la società Football Intelligence che sfrutta i big data sia per l’analisi di quello che succede in campo, sia in ottica calciomercato. Ed è stata forse questa passione a spingere il responsabile dell’area tecnica Fredberg (che in questo aspetto crede molto) a decidere di puntare su di lui.

La contestazione dei tifosi

La stagione 2026/2027 della Sampdoria è ancora lontana dalla sua data di inizio ma i tifosi già alzano la voce. La tensione tra la società e il tifo organizzata resta alta al punto che alcuni gruppi della Gradinata Sud hanno organizzato una manifestazione in programma martedì 23 giugno alle 20.30 a Bogliasco per fare sentire la propria voce sulla programmazione del prossimo campionato. “Forse hanno creduto che ci fossimo quasi cascati alle loro parole – si legge nel comunicato – dopo i vari incontri avuti con le compagini della tifoseria ma dopo un mese siamo di nuovo qui. Di nuovo di fronte all’assenza totale. Un’assenza totale di programmazione. Un’assenza totale di competenza. Di organizzazione. Confermata dalle continue voci che si susseguono sulla scelta del nuovo allenatore. Parrebbe essere oggi l’ennesima scommessa a basso brezzo. Come se gli errori delle ultime tre stagioni non fossero mai esistiti. Non possiamo stare fermi. Non vogliamo stare zitti. Non staremo a guardare l’ennesima stagione fallimentare”.