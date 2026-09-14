Avvio da incubo per i blucerchiati, dopo il pareggio esterno all’esordio contro il Cesena, sono arrivate tre sconfitte consecutive e l’ultimo posto in classifica

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

A Genova, sponda blucerchiata, stanno vivendo “il Giorno della Marmotta”. Per l’ennesima volta infatti l’avvio di campionato della Sampdoria è un vero e proprio incubo. Un punto conquistato nelle prime quattro giornate della serie B frutto del pareggio esterno nel match d’esordio contro il Cesena poi tre sconfitte consecutive. Risultato: Bernardo Corradi è già a rischio esonero e ultimo posto in classifica.

Corradi a rischio esonero

Un bilancio da dimenticare e la necessità di dare la svolta. La Sampdoria non ha tempo da perdere, le ultime due stagioni sono state una sofferenza continua e viverne una terza nello stesso modo non rientra assolutamente nei piani. Per il momento il club ha confermato la fiducia al tecnico Bernardo Corradi ma non a tempo illimitato, anzi. Potrebbe essere già decisivo il match casalingo contro il Catanzaro che per molti potrebbe essere già da dentro o fuori per il tecnico. L’unica attenuante dopo questo pessimo avvio è quello relativo agli infortuni che hanno privato il tecnico di molti giocatori chiave.

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Serie B: la classifica

Mignani e D’Angelo: la Samp pensa ai sostituti

Se da una parte il club conferma la fiducia a Corradi, dall’altra comincia a guardarsi intorno alla ricerca di possibili soluzioni alternative. Fredberg e Branco avrebbero già cominciato a sondare il mercato allenatori per capire eventuali disponibilità. Secondo il giornalista Luca Cilli tra i nomi dei possibili sostituti ci sarebbero Michele Mignani e Luca D’Angelo ma non è da escludere neanche una pista straniera.

Paura per Esposito: tensione fuori al Martelli

Una tensione tangibile quella dei tifosi della Sampdoria che sembra rivivere gli incubi delle passate stagioni. La sconfitta con il Mantova non è andata giù ai tifosi che già nel corso del match avevano fatto sentire la propria voce contestando la squadra. Ma la situazione sembra essere diventata ancora più tesa fuori dallo stadio Martelli. Secondo quanto riportato da TeleNord, nella tribuna di Mantova erano presenti anche anche Salvatore Esposito e Francesco Conti, che non potevano essere della partita a causa di problemi fisici ma che hanno deciso comunque di seguire la squadra. Quando Esposito si è avviato verso la propria auto dopo il match però è stato avvicinato da alcuni tifosi che gli hanno rivolto degli insulti pesanti.

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