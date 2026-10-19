Sampdoria, crisi senza fine: Corradi esonerato dopo il ko con l'Arezzo, in arrivo Giampaolo

L'ex attaccante sollevato dall'incarico, paga l'avvio difficile con quattro punti in sette giornate: il tecnico ex Cremonese torna per la terza volta alla guida dei blucerchiati

Uscire dalle ultime posizioni e allontanare il rischio di una nuova annata travagliata. La Sampdoria ha deciso per il cambio in panchina, che in momenti di crisi rappresenta il primo tentativo di invertire la rotta.

Sampdoria, addio Corradi

Il club blucerchiato ha infatti esonerato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore della prima squadra. Lo ha annunciato il club blucerchiato con una nota, nella quale ha ringraziato il tecnico per la dedizione dimostrata durante la sua esperienza alla guida della squadra. La società ha rivolto un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nome del nuovo allenatore e la composizione dello staff tecnico, fa sapere il club, saranno annunciati nelle prossime ore.

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Sampdoria, c’è Giampaolo

Sebbene non sia un mister che siano già iniziate le trattative con Marco Giampaolo, in pole per la panchina blucerchiata dopo l’esonero lo scorso 1 settembre dalla Cremonese. La squadra è attesa sabato prossimo dalla trasferta sul campo del Südtirol, un appuntamento importante per provare a invertire la rotta. A pesare sono anche i numeri. Dopo sette giornate la Sampdoria ha raccolto quattro punti, uno in meno rispetto a quelli conquistati nello stesso momento della scorsa stagione con Massimo Donati, poi esonerato il 18 ottobre 2025.

Sampdoria-Giampaolo, parte terza

Marco Giampaolo ha già allenato la Sampdoria in due periodi distinti, lasciando ricordi molto diversi tra loro: un primo ciclo positivo, durato tre stagioni, e un secondo decisamente più complicato. Arrivato nell’estate del 2016, Giampaolo ha guidato la Sampdoria per tre campionati consecutivi, costruendo una squadra riconoscibile per il gioco organizzato e propositivo. Il suo calcio ha valorizzato attaccanti come Fabio Quagliarella, Luis Muriel, Patrik Schick e Duván Zapata. Decimo posto in Serie A, con due vittorie nel derby contro il Genoa e successi prestigiosi contro Inter e Milan.

Ancora decimo posto nel 2018, ma con un bottino cresciuto a 54 punti e un rendimento offensivo di rilievo. Il 2018-2019 si concluse con la Sampdoria al nono posto, con Quagliarella capocannoniere della Serie A grazie a 26 gol. La stagione si è conclusa con l’addio del tecnico, dopo tre anni complessivamente positivi.

Giampaolo è tornato sulla panchina blucerchiata il 19 gennaio 2022, subentrando a Roberto D’Aversa. Il suo compito era garantire la permanenza in Serie A e riuscì a centrare l’obiettivo, anche grazie alla vittoria nel derby contro il Genoa e al successo finale sulla Fiorentina. La stagione successiva, però, è partita male. I risultati negativi e le difficoltà della squadra hanno portato all’esonero del 2 ottobre 2022, dopo appena otto giornate di campionato.