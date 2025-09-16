Sampdoria, deciso il futuro di Donati: contro il Monza l'ultima chance? La mossa del tecnico e chi lo insidia

Piove sul bagnato nella Genova blucerchiata: c'è lesione per Pedrola, altro lungo stop per lo spagnolo. Il tecnico si gioca tutto: ecco come proverà a salvare la panchina

Tre partite, tre sconfitte. Zero punti e ultimo posto in classifica: la crisi della Sampdoria sembra davvero senza fine. Neppure l’incubo della prima retrocessione in Serie C, evitata per il rotto della cuffia ‘grazie’ al caso Brescia, è servito a dare uno scossone. La panchina di Donati traballa più che mai: il futuro dell’allenatore è stato deciso in seguito all’ultimo ko col Cesena, mentre aumentano le voci sul suo possibile sostituto.

Sampdoria, Donati a rischio esonero? La decisione

La sconfitta casalinga contro il Cesena, la terza di fila in altrettante partite del torneo cadetto, non poteva non avere strascichi. Al momento Massimo Donati è stato confermato da Nathan Walker, ma si tratta pur sempre di una fiducia a tempo.

E non è da escludere che il futuro in blucerchiato del tecnico friulano dipenda dal risultato della non facile trasferta di Monza: in caso di flop, il ribaltone in panchina sembra essere lo scenario più plausibile per provare a dare una sterzata alla stagione prima che sia troppo tardi.

La mossa del tecnico contro il Monza, tegola Pedrola

La posta in palio all’U-Power Stadium è alta, altissima. Donati sa di non poter sbagliare e, quindi, ha bisogno di trovare nuove soluzioni. In realtà, il tecnico ha già sperimentato molto, visto che in 270 minuti ha impiegato ben 19 titolari. Ma ora è il momento di serrare i ranghi e trovare la quadra. In seguito all’ultimo ko, il tecnico ha annunciato che apporterà diversi accorgimenti come la possibilità di difendere a uomo sulle palle inattive e la ricerca di un’alternativa al possesso palla, rivelatosi infruttuoso.

Ma la svolta passa soprattutto dagli uomini. Come riferisce Repubblica, l’intenzione è recuperare chi è rimasto i margini e valorizzare giocatori chiave – vedi Barak, Henderson e Pafundi – che fin qui non hanno reso. Come se non bastasse, piove sul bagnato in casa Sampdoria: riscontrata una lesione al flessore per Pedrola, resterà fuori almeno due mesi.

Chi può sostituire Donati: tutti i nomi

Tra i tanti nomi accostati ai blucerchiati, ce n’è uno in particolare che sembra essere davanti a tutti: Giuseppe Iachini. Già, alla Samp nel 2011/12, il 61enne allenatore di Ascoli Piceno piace appunto perché conosce l’ambiente e ha esperienza da vendere per la categoria.

Sullo sfondo la leggenda Attilio Lombardo, Luca Gotti e anche i campioni del mondo Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, che a giugno sembrava a un passo dal raccogliere l’eredità di Evani.