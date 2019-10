Sampdoria, è arrivata la risposta di Gattuso

Gennaro Gattuso ha detto 'no' alla Sampdoria. L'ex allenatore del Milan, vicino da alcuni giorni ad entrambe le genovesi (il Genoa ha poi riconfermato, nel frattempo, Aurelio Andreazzoli), ha rifiutato la proposta del patron Massimo Ferrero, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Attualmente i blucerchiati sono senza allenatore, dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, e l'allenamento di oggi, cui ha partecipato anche il nuovo arrivato Andrea Bertolacci (acquisito nel mercato degli svincolati), è stato diretto da Angelo Palombo.

Tra i favoriti per la panchina, adesso, ci sono Claudio Ranieri, Beppe Iachini e Gianni De Biasi: la pausa per le nazionali consentirà alla Samp di avere più tempo per prendere una decisione definitiva.

SPORTAL.IT | 09-10-2019 18:20