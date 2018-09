Sampdoria e Fiorentina rinviano il salto

Fiorentina e Sampdoria non sfruttano l’occasione offerta dal calendario e mancano l’aggancio al secondo posto. In caso di vittoria nel recupero della prima giornata, dopo il rinvio del 19 agosto dovuto al lutto per il crollo del Ponte Morandi, una delle due avrebbe affiancato Napoli e Spal a tre punti dalla Juventus, invece arriva il primo pareggio stagionale che fa salire le due squadre a 7 punti insieme al Sassuolo.

Risultato nel complesso giusto, anche se la Fiorentina può recriminare per il calo avuto nel secondo tempo dopo aver dominato la prima frazione, chiusa in vantaggio grazie al bel colpo di testa di Simeone su cross di Biraghi al 13’. La squadra di Giampaolo si è scossa con la traversa di Caprari al, per poi pervenire al pareggio al 15’ della ripresa con lo stesso ex pescarese, autore di un bel tiro a giro. Finale di marca blucerchiata, ma è stato Audero, già decisivo nel primo tempo su Biraghi e Pjaca, a salvare all’ultimo su Milenkovic.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 21:05