Sampdoria, è rottura tra i tifosi e Ferrero

Il finale di stagione della Sampdoria è stato molto deludente, la squadra ha visto sfumare il sogno di raggiungere l’Europa League, cullato per tutto il campionato, venendo anzi agganciata e superata per la differenza reti dal Torino, che ha chiuso al 9° posto. E come se non bastasse il presidente Ferrero dovrà fare i conti con una vera e propria contestazione, organizzata dai tifosi per il 12 giugno prossimo.

Più che le preoccupazioni per le possibili cessioni illustri, su tutte quella di Torreira, il popolo blucerchiato è su tutte le furie per la reazione di Ferrero ai cori che erano partiti dalla Gradinata Sud durante la gara contro il Napoli: “Sono quattro scappati di casa” aveva detto Ferrero per stigmatizzare il comportamento di poche decine di tifosi, che avevano costretto l’arbitro Gavillucci a sospendere la partita per qualche minuto.

Riunitisi in 400 unità martedì alla Sala Chiamata del Porto per un'assemblea decisa ad hoc, i tifosi della Samp hanno in programma una manifestazione di protesta contro Ferrero, fissata nel giorno del quarto anniversario dell’avvento alla presidenza del club da parte dell’imprenditore romano.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 21:55