Sampdoria-Empoli 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33ª giornata. Numeri, precedenti, arbitro e statistiche chiave per capire la partita Sampdoria-Empoli.

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Sampdoria–Empoli apre il lunedì della 33ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Luigi Ferraris di Genova lunedì 6 aprile 2026 alle 17.15. È un vero scontro salvezza: i blucerchiati sono 15° con 34 punti in 32 gare (8 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 31 gol fatti, 43 subiti), gli azzurri 12° a quota 36 (8 vittorie, 12 pareggi, 12 ko; 43 reti segnate, 47 incassate). La Sampdoria costruisce il suo bottino in casa (26/34 punti), mentre l’Empoli cerca continuità lontano da casa (14 punti esterni finora).

Le ultime partite giocate

Momento di alti e bassi per entrambe: la Sampdoria resta coriacea a Marassi ma fatica in trasferta; l’Empoli alterna gol e sbavature difensive, con partite spesso ricche di reti. Nelle ultime cinque, blucerchiati e azzurri hanno raccolto 5 punti a testa.

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Sampdoria x ko x ko ok Empoli ko ko x x ok

Questo il dettaglio dei risultati:

Sampdoria

Juve Stabia-Sampdoria 1-1; Frosinone-Sampdoria 3-0; Sampdoria-Venezia 0-0; Carrarese-Sampdoria 2-0; Sampdoria-Avellino 2-1.

Empoli

Bari-Empoli 2-1; Catanzaro-Empoli 3-2; Empoli-Mantova 2-2; Spezia-Empoli 1-1; Empoli-Pescara 4-2.

L’arbitro di Sampdoria-Empoli

Arbitra il signor Ivano Pezzuto (Lecce). Assistenti Monaco e Pressato, IV ufficiale Calzavara, VAR Prontera, AVAR Fourneau. In questa stagione di Serie B ha diretto 14 gare: 1 rigore assegnato, 49 gialli, 2 doppi gialli e 3 rossi diretti, per una media di 3,8 cartellini a partita.

Arbitro: Ivano Pezzuto

Ivano Pezzuto Assistenti: Monaco – Pressato

Monaco – Pressato IV: Calzavara

Calzavara VAR: Prontera

Prontera AVAR: Fourneau

Statistiche interessanti

Sfida piena di spunti. L’Empoli ha trasformato le sue gare recenti in spettacoli di gol: da dieci turni consecutivi segna e incassa, con media altissima di reti. La Sampdoria, invece, ha costruito gran parte del suo tesoretto a Genova: il calore del Ferraris è una certezza. Storicamente, dopo un avvio favorevole in cadetteria, i toscani hanno rallentato contro i liguri negli ultimi incroci. C’è poi un tema tattico: entrambe soffrono sulle palle alte, e la gara potrebbe decidersi proprio sui dettagli aerei. Attenzione alla forma di Stiven Shpendi, uomo in furia nelle ultime settimane, e agli strappi di centrocampo blucerchiati, chiamati a schermare l’area per evitare gol di testa. Anche il momento esterno dell’Empoli pesa: in trasferta non vince da sei partite, e il Ferraris non è il posto ideale per sbloccarsi. In palio ci sono punti pesanti per respirare in classifica.

Dopo 6 incroci iniziali senza sconfitte in B, l’ Empoli ha raccolto solo 1 punto negli ultimi 3 contro la Sampdoria (1-1 all’andata dopo due ko nel 2011/12).

ha raccolto solo 1 punto negli ultimi 3 contro la (1-1 all’andata dopo due ko nel 2011/12). La Sampdoria ha fatto 26 dei suoi 34 punti in casa: solo l’Entella ha una percentuale interna migliore nel torneo.

ha fatto 26 dei suoi 34 punti in casa: solo l’Entella ha una percentuale interna migliore nel torneo. Da 10 partite dell’ Empoli segnano entrambe le squadre: 36 gol totali, media 3,6 a gara.

segnano entrambe le squadre: 36 gol totali, media 3,6 a gara. Empoli senza vittorie esterne da 6 gare (2 pareggi, 4 ko): ultimo successo il 10 gennaio (1-0 a Cesena).

senza vittorie esterne da 6 gare (2 pareggi, 4 ko): ultimo successo il 10 gennaio (1-0 a Cesena). Record negativo condiviso: più gol subiti di testa in campionato. Sampdoria 14, Empoli 13.

14, 13. Salvatore Esposito ha già punito spesso l’ Empoli in B (3 reti in carriera): per la Sampdoria può essere un’arma da piazzato.

ha già punito spesso l’ in B (3 reti in carriera): per la può essere un’arma da piazzato. Stiven Shpendi è on fire: da 8 giornate partecipa a una rete ogni 75 minuti (7 gol e 1 assist).

Le statistiche stagionali di Sampdoria ed Empoli

Numeri a confronto: possesso simile (Sampdoria 49,7% vs Empoli 47,8%), ma gli azzurri segnano di più (43 a 31) e tirano meglio (accuracy 46,2% vs 39,2%). La Sampdoria concede meno tiri nello specchio ma paga in trasferta; l’Empoli ha più produzione offensiva, bilanciata da 47 gol subiti. Pressione media (PPDA): blucerchiati più aggressivi. Clean sheet pari (6 a 6): chi saprà alzare la qualità negli ultimi 20 metri può spostare l’inerzia.

Focus giocatori: capocannoniere Massimo Coda (9) per la Sampdoria, Stiven Shpendi (13) per l’Empoli. Assist: blucerchiati distribuiti (3 per Coda, Matteo Brunori e Simone Pafundi), azzurri trainati da Salvatore Elia (9). Più ammonito della Sampdoria è Liam Henderson (12 gialli); nell’Empoli spicca Gerard Yepes (8). Espulsioni: diversi giocatori a quota 1 per parte. Tra i portieri, 4 clean sheet per Tommaso Martinelli (Samp) e 6 per Andrea Fulignati (Empoli).

Sampdoria Empoli Partite giocate 32 32 Vittorie 8 8 Pareggi 10 12 Sconfitte 14 12 Gol segnati 31 43 Gol subiti 43 47 Possesso palla (%) 49,7 47,8 Tiri in porta 113 135 Percentuale tiri in porta 39,2 46,2 Cartellini gialli 75 69 Cartellini rossi 4 5 Clean sheet 6 6 Capocannoniere Massimo Coda 9 Stiven Shpendi 13 Top assistman Massimo Coda 3 Salvatore Elia 9 Giocatore più ammonito Liam Henderson 12 Gerard Yepes 8 Portiere con più clean sheet Tommaso Martinelli 4 Andrea Fulignati 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Empoli e a che ora inizia? Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Sampdoria-Empoli? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Empoli? Ivano Pezzuto, con assistenti Monaco e Pressato, IV Calzavara, VAR Prontera, AVAR Fourneau.