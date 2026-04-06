Sampdoria-Empoli 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sampdoria–Empoli apre il lunedì della 33ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Luigi Ferraris di Genova lunedì 6 aprile 2026 alle 17.15. È un vero scontro salvezza: i blucerchiati sono 15° con 34 punti in 32 gare (8 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 31 gol fatti, 43 subiti), gli azzurri 12° a quota 36 (8 vittorie, 12 pareggi, 12 ko; 43 reti segnate, 47 incassate). La Sampdoria costruisce il suo bottino in casa (26/34 punti), mentre l’Empoli cerca continuità lontano da casa (14 punti esterni finora).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sampdoria-Empoli
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Sampdoria ed Empoli
Le ultime partite giocate
Momento di alti e bassi per entrambe: la Sampdoria resta coriacea a Marassi ma fatica in trasferta; l’Empoli alterna gol e sbavature difensive, con partite spesso ricche di reti. Nelle ultime cinque, blucerchiati e azzurri hanno raccolto 5 punti a testa.
|Sampdoria
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|ko
|x
|ko
|ok
|Empoli
|ko
|ko
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Questo il dettaglio dei risultati:
- Sampdoria
Juve Stabia-Sampdoria 1-1; Frosinone-Sampdoria 3-0; Sampdoria-Venezia 0-0; Carrarese-Sampdoria 2-0; Sampdoria-Avellino 2-1.
- Empoli
Bari-Empoli 2-1; Catanzaro-Empoli 3-2; Empoli-Mantova 2-2; Spezia-Empoli 1-1; Empoli-Pescara 4-2.
L’arbitro di Sampdoria-Empoli
Arbitra il signor Ivano Pezzuto (Lecce). Assistenti Monaco e Pressato, IV ufficiale Calzavara, VAR Prontera, AVAR Fourneau. In questa stagione di Serie B ha diretto 14 gare: 1 rigore assegnato, 49 gialli, 2 doppi gialli e 3 rossi diretti, per una media di 3,8 cartellini a partita.
- Arbitro: Ivano Pezzuto
- Assistenti: Monaco – Pressato
- IV: Calzavara
- VAR: Prontera
- AVAR: Fourneau
Statistiche interessanti
Sfida piena di spunti. L’Empoli ha trasformato le sue gare recenti in spettacoli di gol: da dieci turni consecutivi segna e incassa, con media altissima di reti. La Sampdoria, invece, ha costruito gran parte del suo tesoretto a Genova: il calore del Ferraris è una certezza. Storicamente, dopo un avvio favorevole in cadetteria, i toscani hanno rallentato contro i liguri negli ultimi incroci. C’è poi un tema tattico: entrambe soffrono sulle palle alte, e la gara potrebbe decidersi proprio sui dettagli aerei. Attenzione alla forma di Stiven Shpendi, uomo in furia nelle ultime settimane, e agli strappi di centrocampo blucerchiati, chiamati a schermare l’area per evitare gol di testa. Anche il momento esterno dell’Empoli pesa: in trasferta non vince da sei partite, e il Ferraris non è il posto ideale per sbloccarsi. In palio ci sono punti pesanti per respirare in classifica.
- Dopo 6 incroci iniziali senza sconfitte in B, l’Empoli ha raccolto solo 1 punto negli ultimi 3 contro la Sampdoria (1-1 all’andata dopo due ko nel 2011/12).
- La Sampdoria ha fatto 26 dei suoi 34 punti in casa: solo l’Entella ha una percentuale interna migliore nel torneo.
- Da 10 partite dell’Empoli segnano entrambe le squadre: 36 gol totali, media 3,6 a gara.
- Empoli senza vittorie esterne da 6 gare (2 pareggi, 4 ko): ultimo successo il 10 gennaio (1-0 a Cesena).
- Record negativo condiviso: più gol subiti di testa in campionato. Sampdoria 14, Empoli 13.
- Salvatore Esposito ha già punito spesso l’Empoli in B (3 reti in carriera): per la Sampdoria può essere un’arma da piazzato.
- Stiven Shpendi è on fire: da 8 giornate partecipa a una rete ogni 75 minuti (7 gol e 1 assist).
Le statistiche stagionali di Sampdoria ed Empoli
Numeri a confronto: possesso simile (Sampdoria 49,7% vs Empoli 47,8%), ma gli azzurri segnano di più (43 a 31) e tirano meglio (accuracy 46,2% vs 39,2%). La Sampdoria concede meno tiri nello specchio ma paga in trasferta; l’Empoli ha più produzione offensiva, bilanciata da 47 gol subiti. Pressione media (PPDA): blucerchiati più aggressivi. Clean sheet pari (6 a 6): chi saprà alzare la qualità negli ultimi 20 metri può spostare l’inerzia.
Focus giocatori: capocannoniere Massimo Coda (9) per la Sampdoria, Stiven Shpendi (13) per l’Empoli. Assist: blucerchiati distribuiti (3 per Coda, Matteo Brunori e Simone Pafundi), azzurri trainati da Salvatore Elia (9). Più ammonito della Sampdoria è Liam Henderson (12 gialli); nell’Empoli spicca Gerard Yepes (8). Espulsioni: diversi giocatori a quota 1 per parte. Tra i portieri, 4 clean sheet per Tommaso Martinelli (Samp) e 6 per Andrea Fulignati (Empoli).
|Sampdoria
|Empoli
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|8
|8
|Pareggi
|10
|12
|Sconfitte
|14
|12
|Gol segnati
|31
|43
|Gol subiti
|43
|47
|Possesso palla (%)
|49,7
|47,8
|Tiri in porta
|113
|135
|Percentuale tiri in porta
|39,2
|46,2
|Cartellini gialli
|75
|69
|Cartellini rossi
|4
|5
|Clean sheet
|6
|6
|Capocannoniere
|Massimo Coda 9
|Stiven Shpendi 13
|Top assistman
|Massimo Coda 3
|Salvatore Elia 9
|Giocatore più ammonito
|Liam Henderson 12
|Gerard Yepes 8
|Portiere con più clean sheet
|Tommaso Martinelli 4
|Andrea Fulignati 6
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FAQ
- Quando si gioca Sampdoria-Empoli e a che ora inizia?
-
Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Sampdoria-Empoli?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Empoli?
-
Ivano Pezzuto, con assistenti Monaco e Pressato, IV Calzavara, VAR Prontera, AVAR Fourneau.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.