Sampdoria, esonerata la coppia Foti-Gregucci: Lombardo allenatore a interim, in pole un ex che divide i tifosi

Dopo il 3-0 col Frosinone la dirigenza ha comunicato il cambio di gestione tecnica: tra le soluzioni il ritorno di Iachini che non convince parte dei supporter blucerchiati

La Sampdoria cambia ancora allenatore: dopo il 3-0 incassato ieri a Frosinone il club ha annunciato l’esonero la coppia formata da Salvatore Foti e Angelo Gregucci e affidato la squadra ad Attilio Lombardo con un incarico ad interim. Tra le possibili soluzioni per la panchina anche il ritorno di Beppe Iachini, ex sul cui nome la tifoseria si sta spaccando sui social network.

La Sampdoria esonera Foti e Gregucci

Arrivata sulla panchina della Sampdoria nello scorso ottobre, dopo l’allontanamento di Massimo Donati, la coppia formata da Salvatore Foti e Angelo Gregucci non è riuscita a dare una svolta alla stagione dei blucerchiati e, alla fine, ha pagato anch’essa con l’esonero. La dirigenza ha annunciato la separazione dal duo e la nomina di Attilio Lombardo come tecnico ad interim.

Foti, ex vice di José Mourinho sprovvisto di patentino e per questo affiancato da Gregucci, aveva raccolto la Samp dopo 8 giornate, con doriani al terzultimo posto e 5 punti in classifica: nel week end la serie B ha disputato la 29a giornata e i blucerchiati sono solo un po’ più su in graduatoria, al 16° posto con 30 punti, pienamente invischiati nella lotta per evitare la retrocessione diretta (il Bari penultimo è solo a -2) e i playout.

Iachini in pole per la panchina

Fatale al duo Foti-Gregucci la sconfitta per 3-0 di ieri sul campo del Frosinone, maturata al termine di una prestazione deludente da parte della Samp, fortemente contestati sui social da parte dei tifosi, molti dei quali chiedevano a gran voce l’esonero. I supporter doriani sono poi tornati a farsi sentire sul web oggi, dopo il comunicato da parte della società che annunciava l’esonero di Foti e Gregucci.

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, in pole position per la panchina della Samp ci sarebbe ora Beppe Iachini, allenatore dalla lunga esperienza che nella stagione 2011/12 condusse i blucerchiati alla promozione in serie A attraverso i playoff: quella Sampdoria fu la prima squadra a ottenere il salto di categoria dopo aver chiuso la stagione regolare al 6° posto. Gli altri nomi per la panchina della Samp sono quelli di Fabio Pecchia, Maurizio D’Angelo e di Guido Pagliuca, esonerato nello scorso ottobre dall’Empoli.

I tifosi si dividono

Scorrendo le pagine social dedicate al tifo blucerchiato, il nome di Iachini risulta piuttosto divisivo. Una fetta dei supporter della Samp sarebbe felice di rivedere in panchina il tecnico dell’impresa del 2012, un’altra invece ritiene Iachini un allenatore vecchio stampo, non adatto alla situazione attuale della Samp. “Non sono mai stato un estimatore di Iachini, non lo ero anni fa, figuriamoci oggi, però almeno è un allenatore. Bisogna prendere un tecnico che accetti un contratto di 3 mesi e provi a salvare la Samp. Non serve nient’altro”, scrive MoreSamp su X, iscrivendosi alla prima fazione. “Di Iachini si parla da settimane, forse questa è la volta buona”, aggiunge Sir Joe. “Ben venga Iachini, ma dopo Foti senza patentino potrei allenare anche io”, attacca Nikki. “La Samp è una squadra senza grinta, Iachini può esssere l’uomo giusto”, scrive Nestor su Facebook, dove si leggono però anche commenti contrari al ritorno dell’allenatore marchigiano.

“Che Dio ci scampi da questa sciagura”, commenta Nicolò con toni apocalittici. “Preferisco mille volte Lombardo”, aggiunge Maria Teresa. “Iachini ottimo per retrocedere”, attacca Niccolò. “Con tutto il bene per Beppe, ma le minestre riscaldate anche no”, il parere di Angelo.