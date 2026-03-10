Sampdoria nel caos, maxi squalifica per Gregucci e Foti: Mancini tirato in ballo, l'ex ct è una furia sui social

Dopo l’esonero arriva anche la beffa per i due ex tecnici della Samp puniti con una squalifica di 10 giornate. Per la panchina spunta anche il nome dell’ex ct, che però non ci sta

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una stagione da salvare a ogni costo. La Sampdoria ha cercato la sua ultima mossa con l’esonero della coppia Gregucci-Foti e affidando la squadra ad Attilio Lombardo. Ma il futuro resta quanto mai incerto con il club chiamato a prendere altre decisioni nel giro delle prossime settimane e con una classifica che rischia di complicarsi sempre di più. E per i due ex allenatori arriva una maxi stangata.

Gregucci e Foti: arriva anche la beffa

Una settimana da cancellare per Salvatore Foti e Angelo Gregucci che prima hanno incassato l’esonero dalla Sampdoria e ora si trovano anche a fare i conti con una maxisqualifica che li costringerà a rimanere fuori anche per 10 partite nella loro prossima avventura. La decisione arriva dal Tribunale Nazionale della FIGC che ha deciso di punire Foti per aver esercitato ruolo e compiti di allenatore della Sampdoria nonostante fosse tesserato come allenatore in seconda e senza l’abilitazione UEFA Pro. Situazione simile per Gregucci che viene squalificato per non aver svolto le funzione da primo allenatore e per aver permesso a Foti di farlo al suo posto. Una situazione che ha visto coinvolta anche la Sampdoria che è stata sanzionata con un’ammenda da 5 mila euro e con due mesi di inibizione per il presidente Manfredi e per il responsabile dell’area sportiva Jesper Fredberg.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lombardo in panchina ma fino a quando?

Il futuro per la Sampdoria in questo momento si chiama solo Venezia, tutta l’attenzione è focalizzata sulla partita di sabato contro i lagunari, un match fondamentale per non farsi risucchiare ancora di più nei guai. Ma contro la prima della classe non sarà impresa semplice. Il compito di provare a risollevare la squadra in questo momento è di Attilio Lombardo (aiutato da Nicola Pozzi) ma il loro mandato potrebbe anche essere molto breve. La società sta già vagliando altri nomi, in primis quello di un ex come Beppe Iachini ma anche di Marco Giampaolo. Ma all’interno del club ci sarebbe anche un’anima, capitanata da Joseph Tey, che vorrebbe rivolgersi a un allenatore straniero.

Roberto Mancini furioso

Il salvataggio in extremis la scorsa stagione, ora però la Sampdoria si trova a fare i conti ancora una volta con il rischio retrocessione. La società blucerchiata ha deciso di affidarsi alla guida di Attilio Lombardo e di Nicola Pozzi per provare a traghettare la squadra verso la salvezza in questo finale di stagione. All’interno della società però, stando ad alcune voci, c’è chi ancora cerca un allenatore per il presente e anche per il futuro.

A lanciare un’ipotesi molto ardita è Tuttomercatoweb che in un post pubblicato anche sulla propria pagina Instagram prova a descrive la situazione tirando in ballo anche Roberto Mancini: e sottolineando: “Avrebbe chiesto un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Le richieste dell’ex commissario tecnico sono però considerate troppo elevate dalla società”. Un post che ha visto la reazione netta e furente dell’ex ct della nazionale azzurra: “Ma quante stron…e dite”, ha scritto in risposta.