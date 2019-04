Sampdoria, Ferrero blinda due gioielli

Consueto “show” per Massimo Ferrero a margine del Cda della Sampdoria.

Il presidente blucerchiato non è entrato in merito ai dati del bilancio, che si è comunque chiuso in attivo, e neppure delle voci insistenti sulle trattative per la cessione del club, mentre ha scherzato sul futuro del tecnico Marco Giampaolo: “Il futuro? Ci sto già pensando, ho chiamato la chiromante. Giampaolo? Aspetti che lo chiamo e glielo chiedo – ha scherzato Ferrero fingendo una telefonata – Ha detto che resta….”.

Due parole anche su Gregoire Defrel, uno dei giocatori più in forma del finale di stagione: “È venuto qui a far vedere le sue qualità, perché ne ha tante. A quanto dice lui a Roma non era apprezzato e ha preferito venire alla Sampdoria. Vuole restare? Meglio per lui, allora siamo in due".

SPORTAL.IT | 18-04-2019 19:13