Sampdoria, Ferrero: "Milan miracolato"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ai microfoni di Tiki Taka ha punzecchiato il Milan: “Indiavolato? Anche miracolato, fa rima. Il pareggiotto ci stava. Ci sono stati degli errori. Il Var non può sbagliare, è una macchina gestita da un uomo. Se metti la Ferrari in mano a un neopatentato, la stai rovinando”.

Il presidente doriano si riferisce al rigore fischiato ai rossoneri: “La palla non andava verso la porta! Non commento perchè siamo in tv, l’arbitro mi ha detto che il nostro non è calcio di rigore, ma in altre situazioni mi hanno dato rigore contro”.

OMNISPORT | 08-12-2020 09:36