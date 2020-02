Sampdoria-Fiorentina 2019-20, le probabili formazioni

Due ex in panchina, Claudio Ranieri e Giuseppe Iachini, per il match del Ferraris tra la Sampdoria, che arriva dal colpaccio di Torino con i granata, e la Fiorentina, reduce dalla sconfitta casalinga con l’Atalanta.

Il fischio di inizio alle 15 di domenica. Ekdal squalificato tra i blucerchiati.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri. In panchina: Seculin, Depaoli, Augello, Chabot, Yoshida, Barreto, Bertolacci, Jankto, Leris, Bonazzoli, Maroni, La Gumina.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Iachini. In panchina: Terracciano, Ceccherini, Igor, Venuti, Terzic, Badelj, Benassi, Agudelo, Ghezzal, Sottil, Cutrone, Brancolini.

