Sampdoria-Fiorentina è senza pace

Le due partite della prima giornata non disputate il 19 agosto per la tragedia del Ponte Morandi verranno recuperate in orari e giorni differenti: Milan-Genoa si giocherà il 31 ottobre, mentre Sampdoria e Fiorentina scenderanno in campo già mercoledì 19 settembre.

La Lega ha fissato l’orario di inizio della gara di "Marassi" alle 17, per evitare sovrapposizioni non consentite con le partite di Champions League, ma tutto torna in discussione dopo la richiesta del Comune di Genova di far giocare la partita alle 20.30, dovuta a motivi di ordine pubblico legati alla viabilità in città, ancora non tornata alla normalità. La Lega si esprimerà a riguardo nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 22:35