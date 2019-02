Sampdoria-Frosinone, probabili formazioni

La Sampdoria vuole rialzare la testa dopo il pesante tracollo di Napoli, il Frosinone cerca di tenere accesa una fiammella di speranza per la salvezza: questi gli obiettivi di doriani e ciociari, in campo domenica alle 15. I blucerchiati, che all'andata si imposero per 5-0 allo Stirpe, si affidano in attacco al tridente Ramirez (in ballottaggio con Saponara)-Quagliarella-Gabbiadini.

3-5-2 per Marco Baroni: in attacco Pinamonti a rischio per la febbre, sono pronti Ciano e Trotta, in vantaggio su Ciofani; Beghetto e Zampano sulle fasce, al centro Viviani, Cassata (di ritorno dalla squalifica) e Chibsah.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Trotta.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 14:55