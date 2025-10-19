Sampdoria, Gregucci nuovo tecnico, sfogo durissimo della moglie di Donati dopo l'esonero del marito: "Il karma esiste"

Luana Di Bella non ci sta a vedere pagare solo il consorte per l'avvio choc del club e accusa la società: dal mercato all'assenza nei momenti duri

Sarà Angelo Gregucci il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo una giornata di riflessioni il club doriano ha deciso di affidare a lui – che già lo scorso anno era nello staff di Evani nel finale di stagione chiuso con la salvezza ai playout – la squadra dopo l’esonero di Massimo Donati, che paga un avvio di stagione deludente e il crollo nel derby con l’Entella. La decisione di far pagare tutto al tecnico però non è piaciuta alla moglie di Donati, Luana Di Bella, che si è sfogata con un lungo post su Instagram.

Il comunicato della Sampdoria

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra – si legge nella nota del club blucerchiato – Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico)”. Nella nota non compare Attilio Lombardo, secondo alcune voci uno dei possibili componenti dello staff, non è escluso che possa ancora rientrare nel progetto. Per la Samp è il sesto allenatore in poco più di un anno, una crisi senza fine che la società cerca di tamponare con un altro cambio di tecnico

La reazione della moglie di Donati

Violenta la reazione di Luana Di Bella, moglie di Donati, che – come si legge su Dagospia – ha indirizzato sui social una lettera aperta a tutta la dirigenza blucerchiata, dal presidente Manfredi a Walkeriom, da Fredberg a Mancini junior, lamentandosi del trattamento ricevuto dal marito.

Questo il testo: “Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare davvero il suo valore, perché non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall’inizio. Non gli avete dato gli strumenti, non gli avete dato voce nelle scelte, e quando c’era da potenziare la squadra, avete pensato bene di comprare giocatori a vostra scelta, senza nemmeno consultare l’allenatore.

Avete preferito chi conta milioni in banca invece di chi ha fame, voglia di lottare e la “cazzimma” necessaria per vincere le partite. Quando lui chiedeva ragazzi con il fuoco dentro, voi vi preoccupavate solo delle apparenze e dei vostri interessi. E ora, per coprire i vostri errori, fate pagare a lui, l’unica persona che non si meritava tutto questo. Una persona umile, rispettosa, determinata. Una delle poche rimaste così nel mondo del calcio.

L’avete lasciato solo in ogni conferenza stampa, senza mai avere il coraggio di metterci la faccia. Gli avete fatto prendere tutta la m. che avete sparso in questi ultimi anni e siete riusciti a farlo sembrare il colpevole, a lui arrivato solo alla fine dei vostri disastri già compiuti in passato, quando in realtà è stato solo la vittima dei vostri giochi sporchi. Ricordate una cosa: il karma esiste.Quello che state seminando, prima o poi lo raccoglierete. Io ci metto la faccia, firmato Luana Di Bella. Una moglie inc., ma orgogliosa di suo marito. Io ci metto la faccia, firmato Luana Di Bella. Una moglie inc., ma orgogliosa di suo marito”.