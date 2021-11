Sampdoria, Ihattaren compra casa in Olanda: indizio di mercato?

22-11-2021 19:24

Si infittisce sempre di più il caso relativo a Mohamed Ihattaren, l’attaccante olandese della Sampdoria in prestito dalla Juventus che lo ha acquistato questa estate. Il giovane olandese, che non è mai sceso in campo ed è tornato in Olanda rifiutandosi di tornare in Italia, ora ha comprato una casa nella sua terra natale, una villa da circa un milione di euro a Tilburg, nel distretto di Stokhasselt Sud.

Dai media locali, questa mossa viene vista come la volontà del giocatore di proseguire in Olanda la propria carriera, rompendo ogni tipo di legame con Sampdoria e Juventus.

