Dopo il no di Gennaro Gattuso a Massimo Ferrero, sono diversi nomi in lizza per la panchina della Sampdoria dopo l'addio a Eusebio Di Francesco.

I sogni del patron dei blucerchiati restano Claudio Ranieri e Rudi Garcia, anche se il francese avrebbe già detto no. Nella rosa dei candidati ci sono anche Iachini, De Biasi, Di Biagio e anche l'ex commisario tecnico Prandelli.

SPORTAL.IT | 10-10-2019 11:34