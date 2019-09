Sampdoria-Inter 2019-2020, le probabili formazioni

La capolista Inter torna in campo sabato alle 18 contro la Sampdoria. Antonio Conte è pronto a riproporre Lautaro Martinez e Lukaku (ma occhio a Sanchez che potrebbe far riposare il belga) come coppia d'attaccanti, e il trio Barella-Brozovic-Sensi a centrocampo. Sulle fasce, Candreva e Asamoah.

La Samp arriva da 4 sconfitte in 5 partite e non può sbagliare: Di Francesco orientato a schierare in attacco Rigoni, Caprari e Quagliarella.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Regini, Colley, Bereszynski; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Rigoni, Quagliarella. All. Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

SPORTAL.IT | 27-09-2019 09:25