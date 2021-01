Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali

In vista del match contro la Sampdoria di Ranieri, Conte ha preferito non rischiare Lukaku, acciaccato dopo la vittoria con il Crotone. Al posto del goleador belga, il tecnico nerazzurro schiererà Alexis Sanchez. Gagliardini ha vinto il ballottaggio con Vidal. Per i blucerchiati, invece, c’è l’ex di giornata Keita al posto di Quagliarella.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Damsgaard; Keita.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro.

OMNISPORT | 06-01-2021 14:24