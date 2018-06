Sampdoria, interesse per Fofana

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Sampdoria del nuovo ds Walter Sabatini ha messo nel mirino il centrocampista dell'Udinese Seko Fofana.

Non ci sono ancora stati contatti diretti tra le due società, ma pare che l'interesse dei blucerchiati per il centrocampista francese sia molto forte. Il 23enne in questo mercato è molto seguito da società come Lazio, Valencia ed Hoffenheim.

Fofana, nel caso dovesse lasciare Udine, vorrebbe comunque restare in Italia, per questo motivo la destinazione Sampdoria sembra essere una possibilità concreta. La valutazione che fa l'Udinese di Fofana si aggira intorno ai 15 milioni di euro, un investimento importante per il club ligure che a centrocampo ha visto partire un giocatore come Lucas Torreira, in direzione Arsenal.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 16:00