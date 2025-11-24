Sampdoria-Juve Stabia 24 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 13a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Sampdoria-Juve Stabia: orario, arbitro, stato di forma, confronti squadra e giocatori.

Serie B 2025-26, 13ª giornata: Sampdoria–Juve Stabia si gioca lunedì 24 novembre 2025 alle 20:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. È incrocio da testa-coda: Sampdoria fanalino di coda (20ª) con 7 punti in 12 gare (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte; 11 gol fatti, 19 subiti); Juve Stabia in zona playoff (7ª) con 17 punti in 11 partite (4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte; 13 segnati, 13 incassati). Per i blucerchiati è uno scontro salvezza pesantissimo, per le Vespe un esame di maturità in trasferta.

Le ultime partite giocate

La Sampdoria arriva da un periodo complicato: tre sconfitte nelle ultime cinque e due pareggi che non hanno invertito la rotta. La Juve Stabia alterna acuti e scivoloni ma ha raccolto 7 punti nelle ultime cinque, mostrando solidità in casa e qualche crepa lontano dal proprio pubblico.

Sampdoria ko x x ko ko Juve Stabia ko ok x ko ok

Nelle ultime 5 gare: Sampdoria 2 punti, Juve Stabia 7 punti. Dettaglio incontri:

Virtus Entella – Sampdoria 3-1

– 3-1 Sampdoria – Frosinone 1-1

– 1-1 Empoli – Sampdoria 1-1

– 1-1 Sampdoria – Mantova 0-1

– 0-1 Venezia–Sampdoria 3-1

Carrarese – Juve Stabia 3-0

– 3-0 Juve Stabia – Avellino 2-0

– 2-0 Calcio Padova – Juve Stabia 2-2

– 2-2 Modena – Juve Stabia 3-0

– 3-0 Juve Stabia–Palermo 1-0

L’arbitro di Sampdoria-Juve Stabia

Dirige il match il signor Zufferli. Squadra arbitrale: assistenti Ricci e Ceolin, IV uomo Zoppi, VAR Baroni, AVAR Pezzuto. Si gioca al Luigi Ferraris di Genova, lunedì alle 20:30. Dati statistici di dettaglio sull’arbitro non disponibili al momento.

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Ricci – Ceolin

– IV: Zoppi

VAR: Baroni

AVAR: Pezzuto

Informazioni interessanti

Sfida che promette tensione e punti pesantissimi: i quattro precedenti in Serie B tra Sampdoria e Juve Stabia dicono equilibrio perfetto (una vittoria a testa e due pari, ultimo 0-0 il 13 maggio). I blucerchiati, oggi ultimi, cercano una scossa davanti al loro pubblico, dove nella scorsa stagione regolare hanno già steso una campana (1-0 alla Salernitana), mentre le Vespe devono sfatare il tabù-trasferta: nel 2025 hanno vinto poco lontano da casa e arrivano da una serie senza successi esterni. C’è un dato che racconta bene la fame della Sampdoria: è tra le migliori in Italia per recuperi offensivi nel 2025 e da questa pressione alta sono nati diversi gol, segnale che l’identità c’è. Occhio allo stato di forma di Massimo Coda, protagonista tra reti e assist nell’ultimo periodo, mentre tra le Vespe nessuno degli attuali giocatori ha ancora segnato ai blucerchiati in cadetteria. Dettagli e curiosità che aggiungono sapore a un confronto fra chi lotta per risalire e chi sogna i playoff.

Precedenti in equilibrio: 4 incroci in B, un successo per parte e due pareggi; l’ultimo è finito 0-0.

Sampdoria a caccia del bis: può centrare due vittorie interne di fila con clean sheet contro squadre campane in B per la prima volta dal 2003.

a caccia del bis: può centrare due vittorie interne di fila con clean sheet contro squadre campane in B per la prima volta dal 2003. Tabù esterno Juve Stabia : 14 trasferte senza vittoria nel 2025 (playoff/playout inclusi), con 4 gare consecutive senza successi.

: 14 trasferte senza vittoria nel 2025 (playoff/playout inclusi), con 4 gare consecutive senza successi. Pressione alta blucerchiata: nel 2025 la Sampdoria è al vertice per recuperi offensivi; da questi sono arrivati 7 gol, meno solo della Cremonese.

è al vertice per recuperi offensivi; da questi sono arrivati 7 gol, meno solo della Cremonese. Momento Massimo Coda : da ottobre ha partecipato a 5 gol (3 reti, 2 assist), tra i migliori del panorama di A e B.

: da ottobre ha partecipato a 5 gol (3 reti, 2 assist), tra i migliori del panorama di A e B. Nessun attuale calciatore delle Vespe ha ancora segnato alla Sampdoria in B: l’ultimo in gialloblù fu Adorante (doppietta) nel 2-1 del 4 ottobre 2024 al Ferraris.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Juve Stabia

Più palleggio e pulizia tecnica per la Juve Stabia (possesso 54,2%, 4 clean sheet), mentre la Sampdoria produce più conclusioni (122 totali, 45 nello specchio) ma paga in fase difensiva (19 subiti). Le Vespe convertono meglio (14,6% vs 9,0%) e mantengono equilibrio tra gol fatti e subiti (13-13). Sul piano disciplinare: blucerchiati 24 gialli e 2 rossi, ospiti 29 gialli e 1 rosso.

Giocatori chiave: per la Sampdoria il capocannoniere è Massimo Coda (4), migliori assistman Simone Pafundi e Oliver Abildgaard (2). Più ammonizioni per Liam Henderson (5); un rosso a testa per Luigi Cherubini e Jordan Ferri. In porta Simone Ghidotti conta 1 clean sheet. Per la Juve Stabia guida i gol Leonardo Candellone (3), al top negli assist Fabio Maistro e Alessandro Gabrielloni (2). Più gialli per Candellone, Nicola Mosti e Kevin Piscopo (3); un rosso per Alessandro Cacciamani. Il portiere Alessandro Confente vanta 4 clean sheet.

Sampdoria Juve Stabia Partite giocate 12 11 Vittorie 1 4 Pareggi 4 5 Sconfitte 7 2 Gol segnati 11 13 Gol subiti 19 13 Media gol subiti/partita 1,6 1,2 Possesso palla (%) 49,3 54,2 Tiri nello specchio 45 42 Precisione tiri in porta (%) 36,9 47,2 Cartellini gialli 24 29 Cartellini rossi 2 1 Clean sheet 1 4 Capocannoniere Massimo Coda 4 Leonardo Candellone 3 Top assist Simone Pafundi/Oliver Abildgaard 2 Fabio Maistro/Alessandro Gabrielloni 2 Portiere: clean sheet Simone Ghidotti 1 Alessandro Confente 4

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Juve Stabia? Lunedì 24 novembre 2025 alle ore 20:30. Dove si gioca Sampdoria-Juve Stabia? Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Juve Stabia? Il direttore di gara è Zufferli; assistenti Ricci e Ceolin, IV Zoppi, VAR Baroni, AVAR Pezzuto.