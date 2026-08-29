Sampdoria-Juve Stabia 29 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 2a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Sampdoria-Juve Stabia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sampdoria–Juve Stabia accende la 2a giornata di Serie B 2026-27: si gioca sabato 29 agosto 2026 alle 19 al Luigi Ferraris di Genova. Partita da inizio stagione già delicata: non un big match, ma un confronto che profuma di scontro salvezza, con la Sampdoria chiamata a sfruttare il Ferraris e la Juve Stabia alla ricerca dei primi punti.

Le ultime partite giocate

Avvio in equilibrio per la Sampdoria, solida a Cesena e capace di creare tanto; più amaro l’esordio della Juve Stabia, caduta di misura a Palermo. Ritmi e numeri raccontano due approcci diversi: blucerchiati propositivi e con possesso alto, Vespe organizzate ma ancora a secco sotto porta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dettaglio degli ultimi risultati:

Sampdoria

Cesena–Sampdoria 1-1 (gol di Liam Henderson).

Juve Stabia

Palermo–Juve Stabia 1-0.

L’arbitro di Sampdoria-Juve Stabia

La gara Sampdoria–Juve Stabia sarà diretta dal sig. Giuseppe Mucera. In sala VAR ci sarà Baroni. Designazione completa: assistenti Garzelli e Zezza, IV ufficiale Tremolada, VAR Baroni, AVAR Paganessi.

Arbitro: MUCERA

Assistenti: GARZELLI – ZEZZA

IV: TREMOLADA

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti sul match

Alla seconda curva del campionato, Sampdoria–Juve Stabia incrocia storie e numeri che pesano. I precedenti in Serie B raccontano un equilibrio spezzato da un solo colpo esterno delle Vespe, il 2-1 del 4 ottobre 2024, mentre l’ultimo incrocio è finito 1-1. La Sampdoria ha inaugurato la stagione col pareggio a Cesena e può restare imbattuta nelle prime due giornate per la prima volta dal 2011/12. Il Ferraris, storicamente amico: lo scorso anno i blucerchiati hanno raccolto in casa la fetta più larga dei propri punti. All’esordio, i liguri hanno anche concesso meno conclusioni dell’intera giornata, segnale di compattezza; di contro, la Juve Stabia ha tirato più volte in porta ma è rimasta a secco, pagando le imprecisioni in area avversaria. Occhi puntati su Liam Henderson, già a segno: può dare continuità a una partenza brillante. In area gialloblù, Leonardo Candellone è spesso pericoloso sulle palle inattive: un tema chiave contro una formazione abile nel presidiare l’area. Infine, un dato logistico: per le Vespe è il secondo impegno di fila in trasferta, fattore che può incidere su intensità e gestione dei momenti.

Precedenti: la Juve Stabia ha vinto 1 delle 6 sfide di B con la Sampdoria (2 pareggi blucerchiati, 3 pari totali), ultimo incrocio 1-1.

ha vinto 1 delle 6 sfide di B con la (2 pareggi blucerchiati, 3 pari totali), ultimo incrocio 1-1. Partenze: la Sampdoria può restare imbattuta nelle prime due di B per la prima volta dal 2011/12.

può restare imbattuta nelle prime due di B per la prima volta dal 2011/12. Trasferte in serie: la Juve Stabia gioca le prime due giornate fuori casa, come accadde nel 2024/25.

gioca le prime due giornate fuori casa, come accadde nel 2024/25. Fattore Ferraris: la Sampdoria lo scorso anno ha raccolto in casa oltre due terzi dei punti stagionali.

lo scorso anno ha raccolto in casa oltre due terzi dei punti stagionali. Blocchi bassi e tiri concessi: blucerchiati miglior difesa della 1a giornata per conclusioni concesse (7); le Vespe ne hanno concesse 16.

Uomo chiave: Liam Henderson ha già segnato all’esordio e cerca continuità.

ha già segnato all’esordio e cerca continuità. Palle inattive: 6 degli ultimi 8 gol di Leonardo Candellone sono arrivati da fermo, tema tattico da monitorare.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Juve Stabia

Numeri alla mano, la Sampdoria ha spinto forte al debutto: 63,6% di possesso, 18 tiri e 9 nello specchio, appena 7 concessi. La Juve Stabia ha tenuto palla al 53,6% con 7 conclusioni (4 in porta), ma ha subito 16 tiri: pericolosità a strappi e grande intensità nei duelli. Passaggi precisi per entrambe (86,5% Sampdoria, 83,2% Juve Stabia), pressing delle Vespe più alto (PPDA 9,8 contro 11,0). Cross: 41,2% di accuratezza gialloblù, 16,7% blucerchiati.

Giocatori: Liam Henderson è il capocannoniere della Sampdoria (1), mentre la Juve Stabia non ha ancora marcatori. Assist: per i blucerchiati al momento guida Stefan Gartenmann (1). Cartellini gialli: Manuel Cicconi (Samp) e Romeo Sandrucci (Juve Stabia) a quota 1; nessun rosso finora. Clean sheet: 0 per Peter Vindahl e 0 per Pietro Boer.

Sampdoria Juve Stabia Partite giocate 1 1 Vittorie 0 0 Pareggi 1 0 Sconfitte 0 1 Gol fatti 1 0 Gol subiti 1 1 Possesso palla (%) 63,6 53,6 Tiri totali 18 7 Tiri in porta 9 4 Tiri concessi 7 16 Precisione passaggi (%) 86,5 83,2 PPDA (pressione) 11,0 9,8 Corner 12 6 Accuratezza cross (%) 16,7 41,2 Ammonizioni 1 1 Clean sheet 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Juve Stabia? Sabato 29 agosto 2026 alle ore 19:00. Dove si gioca Sampdoria-Juve Stabia? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Juve Stabia? Arbitra Giuseppe Mucera, assistenti Garzelli e Zezza; IV Tremolada; VAR Baroni; AVAR Paganessi.