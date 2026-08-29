Sampdoria-Juve Stabia 29 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sampdoria–Juve Stabia accende la 2a giornata di Serie B 2026-27: si gioca sabato 29 agosto 2026 alle 19 al Luigi Ferraris di Genova. Partita da inizio stagione già delicata: non un big match, ma un confronto che profuma di scontro salvezza, con la Sampdoria chiamata a sfruttare il Ferraris e la Juve Stabia alla ricerca dei primi punti.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sampdoria-Juve Stabia
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Sampdoria e Juve Stabia
Le ultime partite giocate
Avvio in equilibrio per la Sampdoria, solida a Cesena e capace di creare tanto; più amaro l’esordio della Juve Stabia, caduta di misura a Palermo. Ritmi e numeri raccontano due approcci diversi: blucerchiati propositivi e con possesso alto, Vespe organizzate ma ancora a secco sotto porta.
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Sampdoria
Cesena–Sampdoria 1-1 (gol di Liam Henderson).
- Juve Stabia
Palermo–Juve Stabia 1-0.
L’arbitro di Sampdoria-Juve Stabia
La gara Sampdoria–Juve Stabia sarà diretta dal sig. Giuseppe Mucera. In sala VAR ci sarà Baroni. Designazione completa: assistenti Garzelli e Zezza, IV ufficiale Tremolada, VAR Baroni, AVAR Paganessi.
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: GARZELLI – ZEZZA
- IV: TREMOLADA
- VAR: BARONI
- AVAR: PAGANESSI
Informazioni interessanti sul match
Alla seconda curva del campionato, Sampdoria–Juve Stabia incrocia storie e numeri che pesano. I precedenti in Serie B raccontano un equilibrio spezzato da un solo colpo esterno delle Vespe, il 2-1 del 4 ottobre 2024, mentre l’ultimo incrocio è finito 1-1. La Sampdoria ha inaugurato la stagione col pareggio a Cesena e può restare imbattuta nelle prime due giornate per la prima volta dal 2011/12. Il Ferraris, storicamente amico: lo scorso anno i blucerchiati hanno raccolto in casa la fetta più larga dei propri punti. All’esordio, i liguri hanno anche concesso meno conclusioni dell’intera giornata, segnale di compattezza; di contro, la Juve Stabia ha tirato più volte in porta ma è rimasta a secco, pagando le imprecisioni in area avversaria. Occhi puntati su Liam Henderson, già a segno: può dare continuità a una partenza brillante. In area gialloblù, Leonardo Candellone è spesso pericoloso sulle palle inattive: un tema chiave contro una formazione abile nel presidiare l’area. Infine, un dato logistico: per le Vespe è il secondo impegno di fila in trasferta, fattore che può incidere su intensità e gestione dei momenti.
- Precedenti: la Juve Stabia ha vinto 1 delle 6 sfide di B con la Sampdoria (2 pareggi blucerchiati, 3 pari totali), ultimo incrocio 1-1.
- Partenze: la Sampdoria può restare imbattuta nelle prime due di B per la prima volta dal 2011/12.
- Trasferte in serie: la Juve Stabia gioca le prime due giornate fuori casa, come accadde nel 2024/25.
- Fattore Ferraris: la Sampdoria lo scorso anno ha raccolto in casa oltre due terzi dei punti stagionali.
- Blocchi bassi e tiri concessi: blucerchiati miglior difesa della 1a giornata per conclusioni concesse (7); le Vespe ne hanno concesse 16.
- Uomo chiave: Liam Henderson ha già segnato all’esordio e cerca continuità.
- Palle inattive: 6 degli ultimi 8 gol di Leonardo Candellone sono arrivati da fermo, tema tattico da monitorare.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Juve Stabia
Numeri alla mano, la Sampdoria ha spinto forte al debutto: 63,6% di possesso, 18 tiri e 9 nello specchio, appena 7 concessi. La Juve Stabia ha tenuto palla al 53,6% con 7 conclusioni (4 in porta), ma ha subito 16 tiri: pericolosità a strappi e grande intensità nei duelli. Passaggi precisi per entrambe (86,5% Sampdoria, 83,2% Juve Stabia), pressing delle Vespe più alto (PPDA 9,8 contro 11,0). Cross: 41,2% di accuratezza gialloblù, 16,7% blucerchiati.
Giocatori: Liam Henderson è il capocannoniere della Sampdoria (1), mentre la Juve Stabia non ha ancora marcatori. Assist: per i blucerchiati al momento guida Stefan Gartenmann (1). Cartellini gialli: Manuel Cicconi (Samp) e Romeo Sandrucci (Juve Stabia) a quota 1; nessun rosso finora. Clean sheet: 0 per Peter Vindahl e 0 per Pietro Boer.
|Sampdoria
|Juve Stabia
|Partite giocate
|1
|1
|Vittorie
|0
|0
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|0
|1
|Gol fatti
|1
|0
|Gol subiti
|1
|1
|Possesso palla (%)
|63,6
|53,6
|Tiri totali
|18
|7
|Tiri in porta
|9
|4
|Tiri concessi
|7
|16
|Precisione passaggi (%)
|86,5
|83,2
|PPDA (pressione)
|11,0
|9,8
|Corner
|12
|6
|Accuratezza cross (%)
|16,7
|41,2
|Ammonizioni
|1
|1
|Clean sheet
|0
|0
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FAQ
- Quando si gioca Sampdoria-Juve Stabia?
-
Sabato 29 agosto 2026 alle ore 19:00.
- Dove si gioca Sampdoria-Juve Stabia?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Juve Stabia?
-
Arbitra Giuseppe Mucera, assistenti Garzelli e Zezza; IV Tremolada; VAR Baroni; AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.