Sampdoria-Juve Stabia, moviola: papere clamorose, infortuni gravissimi, cos’ha fatto Insigne

Prova autorevole dell’arbitro siciliano Giuseppe Mucera al Luigi Ferraris nella seconda giornata di serie B: quattro ammoniti, pochissime sbavature, il Var non è mai dovuto intervenire. Vediamo cosa è successo.
- Samp-Juve Stabia, i casi da moviola
- La papera del portiere
- Chi è l’arbitro Mucera
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Samp-Juve Stabia, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 13′ per Cicconi per un fallo a centrocampo in scivolata su Ricciardi. Al 22′ ammonito Bettella per un fallo al limite dell’area su Henderson. Valido prima dell’intervallo il gol di Tutino. La Samp perde due giocatori per infortunio nel primo tempo: Esposito per un problema muscolare e Depaoli per un vecchio acciacco alla caviglia Al 48′ Makoumbou ammonito per un fallo di reazione su Buglio ammonito a sua volta. Regolare al 72′ il gol di Bellich con il portiere Vindhal lento nella reazione.
La papera del portiere
All’82’ il raddoppio delle vespe con Di Nardo che buca il portiere della Sampdoria sotto le gambe: una papera clamorosa per l’es Sparta Praga. Solo all’82’ entra Insigne ma non incide mentre al 92′ c’è un bruttissimo infortunio per Viti con torsione del ginocchio sinistro che nella caduta si muove quasi al contrario. Il giocatore viene portato fuori in barella. Dopo 8′ di recupero finisce 1-2.
Chi è l’arbitro Mucera
Prima di spiccare il volo nella carriera arbitrale, Giuseppe Mucera, la scelta per Samp-Juve Stabia, ha svolto vari lavori. Dalle attività di segreteria informatica a quelle di addetto al check-out di un autonoleggio siciliano, fino a diventare responsabile e coordinatore di un’azienda di traslochi. 20 le designazioni totali di Giuseppe Mucera in Serie C due anni fa, considerando anche le tre partite dirette tra playoff e playout. I cartellini rossi estratti dall’arbitro palermitano 8, oltre a tre doppi gialli. Le ammonizioni, invece, arrivano a 88, per una media di poco inferiore ai quattro cartellini gialli estratti per partita. Ha debuttato in A in Cremonese-Verona l’anno scorso, ultima uscita in A in Udinese-Torino
I precedenti tra le due squadre
Le due squadre si erano affrontate 7 volte: 2 successi della Samp, uno delle vespe, 4 i pareggi.
L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Zezza con Tremolada IV uomo, Baroni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Cicconi, Bettella, Makoumbou, Buglio.