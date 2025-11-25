Sampdoria-Juve Stabia, moviola: il Var condanna le vespe, rosso, rigore e rissa. Striscione choc in curva

La prova dell’arbitro friulano Luca Zufferli a Marassi nel posticipo della tredicesima giornata di serie B analizzata al microscopio

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Samp-Juve Stabia – è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Vediamo come se l’è cavata il fischietto di Udine ieri.

I precedenti di Zufferli con le due squadre

Tre i precedenti con i blucerchiati con 1 vittoria e 2 sconfitte. La Juve Stabia invece aveva incrociato il direttore di gara 5 volte con 3 vittorie e 2 sconfitte.

L’arbitro ha espulso Ruggero

Coadiuvato dagli assistenti Ricci e Ceolin con Zoppi IV uomo, Baroni al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha ammonito al 13′ st Depaoli F. (Sampdoria) al 38′ pt Ruggero M. (Juve Stabia), al 13′ st Gabrielloni A. (Juve Stabia), al 43′ st Giorgini A. (Juve Stabia), al 45’+8 st De Pieri G. (Juve Stabia). Espulso Ruggero per doppia ammonizione.

Samp-Juve Stabia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Da segnalare che sugli spalti i tifosi doriani espongono striscioni nella Sud contro i dirigenti: “Go Away” (Andatevene). Primo giallo al 39′, è per Ruggero per un fallo a metà campo su Coda. Nella ripresa all’8′ Vulikic cade in area dopo un contato con Ruggero: la Sampdoria reclama il rigore. Passa qualche minuto e l’arbitro viene richiamato all’on field review dal Var e cambia idea: secondo giallo ed espulsione per Ruggero e rigore per i blucerchiati. Si scatena una mezza rissa, ne fa le spese De Paoli ammonito. Dagli 11 metri realizza Coda. Al 43′ ammonito Giorgini. Al 53′ giallo anche per De Pieri per fallo su Barak. Dopo 10′ di recupero Samp-Juve Stabia finisce 1-0.