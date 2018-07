Sampdoria, la campagna abbonamenti diventa un caso

Manca solo un mese e mezzo all’inizio del nuovo campionato di Serie A e allora insieme ai ritiri delle varie squadre partono anche le campagne abbonamenti. Tra quelle i cui rincari fanno discutere, come sta accadendo alla Juventus, e altre bloccate a causa di contingenze particolari, come nel caso del Milan, c’è anche chi si fa venire in mente idee innovative. Anche troppo, almeno a giudicare da come l’iniziativa della Sampdoria di scegliere uno spermatozoo, rigorosamente colorato di blucerchiato, come immagine di copertina abbia spaccato il popolo sampdoriano.

Chiaro l’intento del club di sottintendere che il tifo per la Doria fa parte del dna di ciascun sostenitore, ma l’immagine della campagna, intitolata ‘Dal primo istante’, è di sicuro forte e divisiva: sui social chi ha a cuore la Samp è diviso, ma parla solo di questo. Come campagna pubblicitaria è azzeccata, ora Ferrero si aspetta che alla fine prevalga il cuore…

SPORTAL.IT | 02-07-2018 21:10