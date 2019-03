Sampdoria-Milan, le probabili formazioni

La ripresa del campionato vede un Milan in cerca di riscatto a Genova. Sabato sera la squadra di Gattuso, che arriva dal cocente ko nel derby, deve rialzare immediatamente la testa in casa della Sampdoria, che dopo tre vittorie nelle ultime quattro partite è tornata a ridosso della zona Europa.

Giampaolo non avrà a disposizione Ekdal, infortunato: al suo posto a centrocampo giocherà Vieira, in vantaggio nel ballottaggio con Jankto. Ramirez torna disponibile e giostrerà alle spalle del duo Gabbiadini (in ballottaggio con Defrel) e Quagliarella.

Gattuso dovrebbe riproporre lo stesso undici che ha perso la partita contro l'Inter. Il dubbio resta a centrocampo, dove Biglia insidia Bakayoko e Kessié, protagonista con l'argentino di una clamorosa lite durante la stracittadina. Da verificare le condizioni di Paquetà, rientrato dall'amichevole col Brasile in cui ha giocato poco più di un tempo.

Sampdoria-Milan, sabato ore 20.30

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 08:20