Sampdoria-Monza 17 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Sampdoria-Monza

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Sampdoria–Monza accende la 35a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:30. Sfida di alta classifica per i brianzoli e banco di prova per i blucerchiati: la Sampdoria è 12ª con 40 punti in 34 gare (10 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 34 gol fatti, 44 subiti), mentre il Monza viaggia al 2° posto a quota 69 (20 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 53 reti segnate, 27 incassate). Ferraris caldo e punti pesanti: i liguri vogliono consolidare la risalita, i brianzoli difendono la corsa promozione.

Le ultime partite giocate

Forma in crescita per la Sampdoria, che ha raccolto 10 punti nelle ultime cinque, con tre successi e solidità casalinga. Il Monza arriva da 9 punti nelle ultime cinque e una striscia di imbattibilità che conferma un rendimento da promozione diretta, soprattutto grazie alla tenuta difensiva e alla capacità di gestire i momenti chiave.

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Sampdoria x ko ok ok ok Monza ok x x x ok

Nelle ultime 5 di campionato: Sampdoria 10 punti, Monza 9 punti. Dettaglio risultati:

Sampdoria

Sampdoria-Venezia 0-0; Carrarese-Sampdoria 2-0; Sampdoria-Avellino 2-1; Sampdoria-Empoli 1-0; Pescara-Sampdoria 1-2

Monza

Monza-Palermo 3-0; Reggiana-Monza 0-0; Monza-Venezia 1-1; Catanzaro-Monza 1-1; Monza-Bari 2-0

L’arbitro di Sampdoria-Monza

Si gioca al Luigi Ferraris di Genova; arbitra Gianluca Manganiello. Al VAR La Penna. In questa Serie B 2025/26 Manganiello ha diretto 4 gare: 124 falli fischiati, 14 fuorigioco, 2 rigori assegnati; 12 cartellini gialli e 5 rossi, per una media di 4,2 ammonizioni a partita.

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: Bahri – El Filali

IV: Striamo

VAR: La Penna

AVAR: Piccinini

Informazioni interessanti sul match

La storia recente tra Sampdoria e Monza accende una sfida dai contorni tattici intriganti. All’andata i brianzoli si sono imposti 1-0, ma al Ferraris la tradizione pende verso i blucerchiati: in Serie B, il Monza non ha mai vinto in sei trasferte a Genova e ha sempre incassato almeno una rete. La Sampdoria ha spinto forte davanti al proprio pubblico (8 successi su 17 gare interne) e arriva con fiducia: tre vittorie nelle ultime cinque e poche distrazioni quando va avanti nel punteggio. Dall’altra parte, i brianzoli sono solidi e maturi: una sola sconfitta nelle ultime 15, tanti punti recuperati da situazioni di svantaggio e un secondo tempo molto produttivo, sia per gol segnati sia per attenzione difensiva. Occhio ai duelli-chiave: il peso di Massimo Coda in area, la qualità da trequarti di Matteo Pessina e le giocate esterne che spesso indirizzano l’inerzia delle partite. Un match che promette ritmo, dettagli a fare la differenza e punti pesantissimi per obiettivi diversi.

All’andata il Monza ha vinto 1-0: i brianzoli inseguono il bis, finora mai riuscito in B contro la Sampdoria .

ha vinto 1-0: i brianzoli inseguono il bis, finora mai riuscito in B contro la . Il Monza non ha mai espugnato il Ferraris in Serie B: 3 pareggi e 3 sconfitte, sempre subendo gol.

non ha mai espugnato il Ferraris in Serie B: 3 pareggi e 3 sconfitte, sempre subendo gol. Sampdoria forte in casa: 8 vittorie nelle prime 17 interne, come non accadeva dal 2002/03 a questo punto del torneo.

forte in casa: 8 vittorie nelle prime 17 interne, come non accadeva dal 2002/03 a questo punto del torneo. Striscia blucerchiata: tre successi nelle ultime cinque e pochi punti persi una volta in vantaggio.

Monza quasi perfetto: una sola sconfitta nelle ultime 15 (9V, 5N) e due clean sheet di fila possibili dopo il 2-0 al Bari.

quasi perfetto: una sola sconfitta nelle ultime 15 (9V, 5N) e due clean sheet di fila possibili dopo il 2-0 al Bari. Trasferte brianzole solide: solo 4 ko in 17 gare esterne (7V, 6N), ritmo da alta classifica lontano da casa.

Secondo tempo d’oro per il Monza : tra le squadre che segnano di più dopo l’intervallo e quella che concede meno nella ripresa.

: tra le squadre che segnano di più dopo l’intervallo e quella che concede meno nella ripresa. Punti in rimonta: Monza tra le migliori per punti recuperati da svantaggio; la Sampdoria ne ha persi pochi da situazione favorevole.

tra le migliori per punti recuperati da svantaggio; la ne ha persi pochi da situazione favorevole. Massimo Coda a caccia della doppia cifra stagionale in B: 9 reti finora per il bomber blucerchiato.

a caccia della doppia cifra stagionale in B: 9 reti finora per il bomber blucerchiato. Momento caldo per Matteo Pessina: 3 gol nelle ultime 3 presenze in B, leadership e inserimenti decisivi.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Monza

Numeri a confronto: la Sampdoria segna meno (34) e subisce di più (44) del Monza (53 fatti, 27 subiti). Possesso medio 49,6% contro 53,8% brianzolo, con precisione al tiro 38,3% vs 46,9%. I blucerchiati hanno 7 clean sheet, i biancorossi ben 14: equilibrio difensivo ospite da promozione. Disciplina: 81 gialli Sampdoria, 62 Monza. La partita promette contrasti e dettagli: chi vincerà i duelli in mezzo, potrà alzare l’asticella.

Focus giocatori: per la Sampdoria guida i gol Massimo Coda (9), assist leader a quota 3 Coda, Matteo Brunori e Simone Pafundi. Più ammonito: Liam Henderson (12); tra i portieri, 5 clean sheet per Tommaso Martinelli. Nel Monza capocannoniere è Andrea Petagna (7), top assist Paulo Azzi (6); più gialli per Keita Baldé (9), mentre spiccano i 14 clean sheet di Demba Thiam. Rosso record: Armando Izzo (2) tra i brianzoli; in casa Samp diversi a quota 1.

Sampdoria Monza Partite giocate 34 34 Vittorie 10 20 Pareggi 10 9 Sconfitte 14 5 Gol segnati 34 53 Gol subiti 44 27 Possesso palla (%) 49,6 53,8 Precisione al tiro (%) 38,31 46,90 Clean sheet 7 14 Cartellini gialli 81 62 Cartellini rossi 4 6 Capocannoniere Massimo Coda 9 Andrea Petagna 7 Top assistman Coda/Brunori/Pafundi 3 Paulo Azzi 6 Portiere: più clean sheet Tommaso Martinelli 5 Demba Thiam 14

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Sampdoria-Monza? Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Sampdoria-Monza? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Monza? L’arbitro è Gianluca Manganiello, assistenti Bahri ed El Filali; IV Striamo; VAR La Penna; AVAR Piccinini.

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